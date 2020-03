José Juan Macías aclaró por qué besó dos escudos: el de León y el de Chivas

Después de haber besado el escudo de León luego de haberle anotado un gol al Guadalajara el año pasado, José Juan Macías volvió a hacerlo en el mismo enfrentamiento, aunque ahora con la playera rojiblanca.

Ante las críticas de buena parte del ambiente del fútbol mexicano, el delantero lo aclaró: "Somos humanos, tenemos más reflectores. Muchos me dijeron mercenario, pero yo no lo veo tan mal. Es un agradecimiento al club que me dio la posibilidad de tener continuidad de joven para poder ahora ser titular en el equipo de mis amores".

"Creo que no lo haría de nuevo con ninguna otra institución, salvo que esté cinco o seis años en Real Madrid, pues bueno ahí sí", confesó en la entrevista con Fox Sports.

“Los besos que di creo que no los daré a ningunas otras playeras porque esto fue por amor, por el amor que siempre le he tenido a Chivas y el respeto que le tengo a León”, completó JJ.

El canterano del Redil de 20 años, 1.80 m. y 73 kilos disputó en total 40 partidos oficiales con 10 goles y 1 Campeonato como rojiblanco. Por otro lado, fueron otros 40 encuentros con 19 tantos y 2 asistencias con los Panzas Verdes de Guanajuato.

