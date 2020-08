“Me siento bien, me siento cómodo": Antuna sobre jugar por la izquierda

Uriel Antuna parece haberse ganado con su trabajo en los días recientes la confianza total del nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich quien planea utilizarlo mayoritariamente por la banda izquierda, contrario a lo que se vio con Luis Fernando Tena que siempre le dio minutos por derecha.

El 'Brujo' asegura que no tiene ningún problema con jugar a perfil cambiado y que se siente muy cómodo haciéndolo ya que fue la posición que más jugó en su pasó por la MLS con Los Angeles Galaxy.

He trabajado al 100 para estar en mi mejor nivel y ayudar al equipo con goles y asistencias.- @AntunaUriel �� ��https://t.co/WlP8TnMP90 — CHIVAS (@Chivas) August 22, 2020

“Me siento bien, me siento cómodo, la mayoría de los partidos que jugué con el Galaxy lo hice por izquierda, es una posición que conozco, como otras posiciones también. Me he sentido con confianza, me siento asociado con mis compañeros, me buscan, los busco, esa movilidad que tenemos es muy buena para encontrar el arco”, expresó en una entrevista para el portal del Rebaño Sagrado.

Antuna tiene claro que el venidero partido ante el Toluca como visitantes tiene un alto grado de complejidad, sin embargo eso no los libera de la responsabilidad de conseguir los tres puntos para continuar con el ascenso en la tabla.

"Sabemos que Toluca es una ciudad complicada, más que nada por la altura, pero vamos a proponer nuestro juego, atacarlo como sabemos, como lo hicimos en los anteriores 2 partidos, tratar de sacar el resultado de visita”, continuó.