Oribe Peralta criticó duramente a Juan Carlos Osorio por su comentario fuera de lugar sobre la Selección Mexicana

Las declaraciones de Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana sobre la situación vivida en el pasado Mundial de Rusia 2018, ha dado que hablan en el país, donde en esta oportunidad, uno de los jugadores le respondió al técnico, expresando que su comentario estaba fuera de lugar.

Es el caso del delantero de Chivas de Guadalajara, Oribe Peralta, quien catalogó como inapropiada las palabras del técnico colombiano, sobre el actual de algunos compañeros que representaban al país.

Oribe Peralta le respondió a Juan Carlos Osorio. (Foto: Jam Media)

Peralta conversó con Fox Sports, en la cual aclaró que las palabras del entrenador sudamericano estaban fuera de lugar.

“En esas instancias, lo único que tiene el jugador es motivación. En muchas oportunidades, el jugador no contesta porque está pensando en lo que tiene que poner para lograr el objetivo, no porque tenga miedo. Dentro de la cancha no le tiene miedo a nadie”.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó que “Dentro de la cancha uno tiene respeto que te enfrentas a ellos, ese fue el discurso del profesor. Brasil también debió modificar su estilo de juego por respeto a nosotros. No estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Osorio, se me hizo fuera de lugar sus comentarios”.

Juan Carlos Osorio fue parte del cuerpo técnico en la Selección Mexicana hasta el mes de julio del 2018, sumando un total de 50 partidos dirigidos.