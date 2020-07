Oswaldo Sánchez salió en defensa del criticado Chofis López

☝️VOZ AUTORIZADA l "La Chofis es un tipo que ha hecho un trabajo especial, por su complexión por tener la cara redonda aparenta estar un poquito gordito, pero yo lo veo bien. Es un tipo que trabaja en las tardes en el gimnasio".�� :: Oswaldo Sánchez, exarquero de Chivas, defendió a Eduardo López de las críticas que ha recibido por su físico. Nadie duda de la calidad del jugador del Rebaño Sagrado. �������� :: :: #Chivas #EduardoLopez #Chofis #RebañoSagrado #Futbol #LigaMX #CopaPorMexico

