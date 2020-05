Palabra autorizada: Héctor Reynoso se deshizo en elogios al hablar sobre dos jugadores de Chivas

Forjándose bajo la cultura y los valores que le inculcaron desde una temprana edad mientras se forjaba en las canteras de la institución, muchos coinciden al marcar que el mítico Héctor Reynoso es, por lo pronto, uno de los últimos emblemas del club que Chivas se dio el lujo de criar desde pequeño.

Habiendo defendido durante prácticamente toda su carrera como futbolista profesional la playera del Rebaño Sagrado, el Sansón actualmente es una de las palabras autorizadas con mayor entidad que el club de México tiene en el mundo. Lógicamente, habiendo lidiado un sinfín de batallas con los colores de Chivas sobre su piel, Héctor también cuenta con una visión única a la hora de analizar a futuro a las principales perlas forjadas en las Fuerzas Básicas.

En diálogo con El Universal Deportes, Reynoso, luego de hacer referencia brevemente al presente del club y el estilo de juego del entrenador Luis Fernando Tena, el cual catalogó como uno de tipo más "equilibrado", Héctor saltó a estudiar brevemente los casos de Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán y no ahorró palabras al momento de elogiarlos.

Comenzando por el mediocampista, el Sansón, exteriorizando su felicidad por ver al mismo "centrado", manifestó: "Me gusta que se maneje así. Esa es la esencia de los jugadores que salimos de las Fuerzas Básicas de Chivas. No olvidemos que hay muy pocos que vienen de una estabilidad económica importante en su niñez. No hay que ocultar o aparentar algo. El chico tiene humildad, sus constantes declaraciones son de que quiere seguir aprendiendo y hacer las cosas bien, y eso lo llevará a hacer grandes cosas".

Saltando al presente de Sepúlveda, el ex futbolista tampoco se guardó nada a la hora de elogiar al defensor y cerró: “Es una gran sorpresa de los chavos de cantera. Hacía tiempo que no salía un defensa, se criticaba mucho eso, y él lo hace bien. Tendrá que ir aprendiendo de los que ya están. Está rodeado de gente con experiencia. Veo aptitudes de humildad que lo llevarán a cumplir sus metas como jugador. Me parece que es alguien que la tiene clara y eso se ve en los resultados".