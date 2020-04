Pollo Briseño confiesa que pudo fichar con el Real Madrid o el Manchester City

Antonio Briseño reveló en una entrevista para TUDN que al finalizar el mundial sub-17 en el cual México consiguió el título, se le presentó la oportunidad de ir a grandes de Europa, pero no quiso aventurarse tan joven.

"Después de ser campeón del mundo tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, al grupo Manchester City, al Mallorca o a un equipo ruso", declaró.

El 'Pollo' Briseño pudo haber llegado al Real Madrid o Manchester City...��https://t.co/ZSqtAUBfmU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 24, 2020

El Pollo también explicó que muchos le aconsejaron mantenerse en el futbol local por lo que decidió quedarse y afirma no estar arrepentido.

"A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo. Me decían 'mejor quédate, consolídate en México', pero imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla 20/11", continuó el zaguero.

Briseño ha sabido ganarse un lugar en el primer equipo de Chivas de Guadalajara y aunque no es un titular indiscutido, disfruta de muchos minutos en una plantilla muy redonda que tiene Luis Fernando Tena que no es poca cosa.

"No me arrepiento porque estoy en el equipo más grande de México y estoy muy contento. Poco o mucho estoy contento con lo que he hecho", concluyó.