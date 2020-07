Atención: Reportan que Manchester City exige a Chivas de Guadalajara pago atrasado por Uriel Antuna

La directiva de las Chivas de Guadalajara se encontró en una disyuntiva para este Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX al tener que ceder sus transmisiones de televisión a un sistema privado por cable para mejorar sus ingresos económicos para el próximo semestre y así poder cancelar todos los compromisos pendientes que generó en el pasado mercado de transferencias, así lo reportó Ignacio Suárez en su columna de opinión "Chivas, al rescate de Doña Tele" en el diario Récord.

La publicación de este miércoles del "Fantasma" Suárez refirió que "Chivas invirtió muchísimo dinero en contrataciones: Antuna, el más caro, Angulo, Calderón, Peña, Madueña, además regreso Macías. Hoy a todos esos jugadores los debe, fueron negociaciones a plazos. Hoy Chivas NO tiene más ingresos que la televisión, NO hay taquilla, NO hay esquilmos y tendrá con IZZI una ventana muy pequeñita para generar publicidad de montos importantes".

Con Izzi, apenas dos partidos de Chivas en casa se podrán ver en tv abierta (Récord)

Suárez advirtió en su columna de opinión que "con Necaxa pudo renegociar los pagos, están en ello. Pero hay un equipo que ya les negó la reestructuración de adeudos solicitado por Chivas. El Manchester City ya reclamó los pagos acordados y NO cumplidos por la compra de Uriel Antuna. Recordemos que, de esos pagos, el poderoso equipo inglés debe reportarle un buen porcentaje de esos 11 millones de dólares al Santos Laguna, equipo que tiene los derechos de formación y tenía mano en la recompra que también negoció".

El periodista, dentro de su publicación en el rotativo deportivo Récord, alertó que "el torneo inicia la próxima semana, y en teoría, NINGÚN equipo puede iniciar el torneo ni registrar jugadores si esto sucede. Chivas tiene un gran plantel, pero también grandes deudas que deben ser resueltas, renegociadas o liquidadas para evitar graves problemas como un reclamo que le impidiera registrar jugadores o iniciar al torneo, en el peor de los casos. IZZI NO es el único dolor de cabeza para Amaury Vergara".

El "Fantasma" Suárez reconoció que "sin contrato multianual garantizado, podemos decir que Chivas vive 'al día' con el contrato con Doña Tele. El año pasado lo diversificó, estaba en Televisa, TV Azteca, Multimedios y TUDN, tenía más plataformas, más audiencia, pero NO más ingresos" y dejó en el aire varias interrogantes, como si "¿Chivas salvará a Doña Tele, pero: ¿quién salvará a Chivas?, ¿le podrá pagar al Manchester City?, ¿Santos Laguna reclamará su porcentaje?. Preguntas que deberán responderse en crisis y en medio de la pandemia".

