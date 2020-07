Qué canal es Izzi, cómo verlo, cuánto cuesta y sus problemas de cobertura en Guadalajara que afectarán a la afición de Chivas en el Guard1anes 2020

Los aficionados de las Chivas de Guadalajara recibieron la noche del domingo un golpe bajo a sus deseos de poder disfrutar de todos los partidos de los rojiblancos desde la comodidad del hogar ante el vigente aislamiento sanitario que les impide asistir al Estadio Akron, de manera provisoria, por la actual pandemia del coronavirus o Covid-19 y no porque ahora serán transmitidos a través de un poco conocido sistema de cable, sino por problemas de cobertura en el estado de Jalisco.

El Rebaño Sagrado, que este lunes comienza su sexta semana de pretemporada en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle después de 82 días de trabajos individuales en casa por el aislamiento sanitario que provocó la pandemia del cororonavirus o Covid-19 en la república, conoció la noche del domingo a sus rivales para el próximo semestre y la oficialización de los partidos que serán televisados causó indignación entre los chivahermanos.

Los rojiblancos comenzaron este lunes la sexta semana de pretemporada (Chivas)

El inconveniente principal que han argumentado los aficionados rojiblancos se centra en el desconocimiento sobre la señal de "Afizzionados", canal deportivo del sistema de cable: Izzi, que contará con 17 partidos en exclusiva, de ellos, transmitirán siete de los nueve juegos que Chivas disputará como anfitrión en el Estadio Akron, un problema para los chivahermanos, por un problema adicional que fue advertido por "Barra Brava" del diario El Universal.

También puedes descargar la app de #AFIZZIONADOS para que no te pierdas nada del mundo del deporte pic.twitter.com/ZEb46WJu8o — Afizzionados (@afizzionados) October 30, 2018

La publicación del diario capitalino advirtió las limitaciones del sistema de cable al señalar que "resulta que la cadena Izzi, que transmitirá en algunos juegos a las Chivas Rayadas en el siguiente torneo, tiene una cobertura limitada en la entidad de donde es originario uno de los equipos más populares del país. Apenas hay alcance en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, y párenle de contar". Lo que ha generado la disconformidad en la afición tapatía, pues "Izzi tendrá en suma 7 encuentros, de los 9 que tendrá como local el Rebaño Sagrado: J1 vs León; J3 vs Puebla; J5 vs Atlético de San Luis; J7 vs Pachuca; J9 vs Querétaro; J12 vs Mazatlán y J-17 vs Monterrey. En total, la cadena transmitirá 17 partidos en exclusiva, incluyendo algunos de Atlas, Toluca y Tigres UANL. Pero seamos sinceros, lo que le interesa a la mayoría de los mexicanos es ver a las Chivas, al equipo del pueblo, que en su estado natal, en Jalisco mismo, será exclusivo de los que puedan pagar televisión por cable".

Creo que no se está entendiendo. El problema con izzi no es que la gente no esté dispuesto a pagarlo, sino que no hay cobertura en muchas de las ciudades más importantes de México. — Gabriel Tamayo (@Gabrieltamayof) July 13, 2020

¿Qué canal es Izzi para los partidos de las Chivas?

La transmisión de los encuentros de las Chivas de Guadalajara para México en el Torneo Guard1anes 2020 irá a través de la plataforma de sistema de cable Izzi: Canal 503, Afizzionados.

¿Cómo ver los partidos de Chivas a través de Izzi en internet?

Los compromiso de las Chivas de Guadalajara en el Torneo Guard1anes 2020 podrá seguirse en la app de Izzi Afizzionados, disponible para teléfonos con sistema operativo Android o IOs.

Ojo



������



Los partidos DE CHIVAS, ATLAS Y TIGRES se PUEDEN ver a través de la plataforma afizzionados TV.



150 pesos mensuales.



Es la opción para los que no tienen IZZI. pic.twitter.com/wssnf8uigY — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) July 13, 2020