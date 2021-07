Revelan lo que ocurrirá con Fernando Beltrán en Juegos Olímpicos

A una semana de que inicie el Torneo Apertura 2021 las Chivas de Guadalajara no cuentan con refuerzos y el futuro de Fernando Beltrán parece no estar muy claro, tal y como le ocurre con la Selección Mexicana que se encuentra en Tokio para disputar los Juegos Olímpicos a partir de este jueves cuando se midan a Francia a las 3:00 horas tiempo del centro de México, donde el “Nene” no está contemplado por el entrenador Jaime Lozano.

El mediocampista del Rebaño Sagrado tuvo destacadas actuaciones en la gira previa por España con el Tricolor, sin embargo, el “Jimmy” lo llevó de último minuto a la justa veraniega que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto, debido a que se amplió el número de futbolistas con permiso para asistir de 18 a 22 jugadores, de lo contrario Beltrán ya estaría con los rojiblancos pensando en el debut dentro del nuevo certamen ante San Luis.

Por esto, el “Nene” Beltrán no jugará con México frente a Francia, pues según la alineación titular con la que se medirán a los galos este jueves, proporcionada por el periodista David Medrano, el volante de recuperación del Guadalajara irá a la tribuna, es así que no estará ni en la banca, cumpliendo con su incursión como suplente para los Juegos Olímpicos, aunque el estratega lo podría utilizar en cuanto lo decida, pero no será, al menos, en este primer duelo.

Chivas aporta cuatro jugadores al Tricolor que estará en Tokio: Alexis Vega, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Fernando Beltrán, de los cuales solo el “Nene” no será considerado para el duelo, debido a que lo mandarán a la tribuna, ya que de los 22 futbolistas que incluye la lista nacional, sólo pueden estar en la banca siete, ya que que cuatro deben esperar su oportunidad para los siguientes compromisos.

“Hay que recordar que de los 22 que traen, 11 juegan y siete van a la banca. Cuatro se tienen que ir a la tribuna, ahí es donde viene la disyuntiva ¿a quién vas a mandar a la tribuna? Tienes a Eduardo Aguirre, a Roberto Alvarado, a Uriel Antuna y al Canelo (Jesús Angulo). Esquivel está seguro que va a la banca, lo mismo que Angulo. Jurado se va a la tribuna y el “Nene” Beltrán, así como Loroña”, fue lo que comentó Medrano.