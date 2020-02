¿Qué dijo José Luis Higuera sobre Chivas en Fútbol Picante?

El ex director general del Club Deportivo Guadalajara, José Luis Higuera, realizó su debut como comentarista en el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, donde habló de varios temas, incluyendo del Rebaño Sagrado.

Precisamente sobre lo que dijo de nuestro equipo es que hemos recopilado las mejores frases del otrora directivo en la pantalla chica, donde destaca acciones que realizó durante su paso por el Redil.

Es el caso de las sanciones económicas que se aplicaron a Uriel Antuna y Cristian Calderón, sobre lo que comentó que "hablé mucho con Matías Almeyda y es complejo atar a un jugador a un lugar. La exigencia del jugador se deja de lado y se le consiente mucho. Yo creo que cada vez menos hay identidad de jugadores con el club. Hay mucho dinero", y agregó que "no son congruentes. Yo lo que veo es que luego falta hambre. Hay muchos jugadores de buen nivel, pero ganan más que el entrenador. El que está seguro es el jugador y es un mal mundial".

Sobre la postura que tomó el presidente Amaury Vergara al respecto, comentó que "yo no sé de quién sea la decisión, pero el liderazgo de Amaury es dar la cara y que se haga responsable. Creo que la gente que hoy sale en cámara, debe dar resultados en la cancha", añadiendo que "es lo que me gusta de Amaury, no hay privilegios, sea quien sea. Acaban de llegar, no saben lo que es Chivas y no han sentido la playera de Chivas. Decía Matías Almeyda, se están metiendo con la nómina de mi familia".

