Ramón Ramírez afirma que Chivas puede pelear el título si ficha a Carlos Vela

En medio de la conmoción que han provocado en el ambiente la múltiple llegada de refuerzos en el Club Deportivo Guadalajara para el 2020, uno de los más grandes en nuestra historia, como Ramón Ramírez, sube la apuesta y afirma que Chivas puede pelear el título si fichan a Carlos Vela.

En conversación con el sitio web de la cadena ESPN, el ex mediocampista rojiblanco señaló que "no puedo poner un 11 muy específico, pero Chivas debe producir buenos jugadores en fuerzas básicas y ser puntual con sus refuerzos y apuntarse a tener el mejor central, mejor contención, mejor creador y mejor delantero del futbol mexicano. Si fuera de ideal, trataría de convencer a Carlos Vela que juegue en Chivas. Sabemos que los centros delanteros no se dan en racimos y Vela podría ser una opción ideal".

Cuando le preguntan por las Súper Chivas 2.0, el Hijo de Tepic admite que la inversión realizada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez "me recuerdan a aquellas Súperchivas donde recién llegaba don Salvador Martínez Garza y compró figuras de otros equipos y se formó el mote. Creo que es algo parecido".

"La llegada de Ricardo Peláez, el convencimiento que tuvo hacia Amaury Vergara de tener el control absoluto de Chivas y la necesidad de reforzarse ante lo que significa que muchos equipos jueguen con muchos extranjeros lo obliga casi casi a formar un tipo de selección nacional y se está dando", agregó.

Respecto a si Chivas tiene opciones de volver a pelear cosas grandes en 2020, Ramírez sentenció que "con estas contrataciones, sí se convierten en un equipo que de entrada está obligado a clasificar y está redondeando un buen plantel. No tenía un mal equipo, pero sí con poco recambio. No tenía quién cambiara la cara en un momento de dificultad. Esto fomenta una competencia muy importante y con una banca nutrida que puede aspirar a alguien más".