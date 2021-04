Se acaba su tiempo en Chivas: el agente de José Juan Macías le está buscando club

El tiempo de José Juan Macías en el Deportivo Guadalajara se está acabando. El centrodelantero de 21 años es una de las máximas joyas de la institución y del futbol mexicano, razón por la cual ha levantado el interés de distintos equipos de Europa y sólo es cuestión de tiempo para que llegue una oferta razonable por su ficha.

Como te adelantamos hace instantes, medios españoles aseguraron que el Real Betis se sumó a la lista de pretendientes y buscaría ficharlo en el próximo mercado de pases. A pesar de que no atraviesa un gran presente de la mano de Víctor Manuel Vucetich, en el Viejo Continente son conscientes de su talento y enorme potencial. Esto, además, se suma al labor de su agente.

JJ Macías, cada vez más lejos de Chivas (Imago 7)

Alan Barón, quien ejerce como representante del delantero Campeón del Preolímpico de Concacaf con la Selección Mexicana, puso manos a la obra hace ya un tiempo y tiene el gran objetivo de llevar a JJ a la élite. De acuerdo a la información brindada por SanCadilla, está en la búsqueda de un nuevo destino para que abandone al Rebaño Sagrado pronto.

Artículo de SanCadilla sobre el caso Macías

"Barón se está moviendo para encontrarle equipo lo antes posible", apuntó con contundencia el medio mencionado. Además, más adelante agrega que esto no le gusta a Chivas: "Nadie duda de sus condiciones, él lo logrará (jugar en Europa), pero las formas en irse como sea comienzan a no agradar al interior del club".

Este tema es muy sensible en la corta carrera que lleva José Juan Macías. De hecho, no finalizó de buena manera la relación con su anterior representante Jorge Sigala, ya que el futbolista consideraba que no estaba haciendo todo lo posible para concretar una venta al Viejo Continente.