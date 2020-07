"Se sienten virreyes": Higuera señala a jugadores de Chivas

Si hay algo que ha dejado la cuarentena obligatoria en esta pandemia mundial de coronavirus es polémica alrededor del nombre de José Luis Higuera, quien ha sido protagonista de varios enfrentamientos con jugadores que coincidieron con el en las Chivas de Guadalajara como Rodolfo Pizarro.

En esta ocasión, en una entrevista con Fernando Schwartz para Fox Sports, el exdirectivo del Rebaño Sagrado volvió a tocar el tema de los encontronazos con futbolistas y señaló que estos suelen tener mala actitud a la hora de negociar porque la fama los afecta.

Higuera es recordado por un paso muy polémico por el Rebaño Sagrado

"Los futbolistas no aceptan; entre el representante y el jugador quieren escuchar lo que ellos quieren. Si aceptan un contrato, quieren a fuerza a cambio de algo, pero si no se da, no lo saben aceptar cuando les pega en su bolsillo. Hay muchos jugadores que malentienen su popularidad, en donde se sienten virreyes, y eso no se vale. ¿Con quién tuve pleitos? Con ellos", explicó.

Higuera también aclaró que estas situaciones se presentaron con algunos jugadores puntuales, que ya muchos saben cuales son, pero que con la gran mayoría logró tener una buena relación, al punto de que hoy en día siguen en contacto.

"El 20% generaban el 80% de los problemas mediáticos. No me gustan los jugadores que sólo empatan o ganan y no saben perder, pero también hay infinidad de jugadores que me llaman, porque los trato como personas y como empleados", concluyó.