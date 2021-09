Qué debe hacer José Juan Macías para volver a ganarse la confianza de Gerardo Martino

La Selección Mexicana comenzará en las próximas horas su camino rumbo al Mundial de Catar 2022. El equipo dirigido tácticamente por Gerardo Martino iniciará las Eliminatorias de Concacaf con una triple fecha intensa en el Octagonal: Jamaica, Costa Rica y Panamá. Es fundamental iniciar con el pie derecho para ahorrarse problemas y sufrimiento en la recta final, algo que le ha pasado en años recientes al conjunto nacional.

Para la convocatoria oficial, el Tata decidió incluir a 3 elementos del Deportivo Guadalajara: Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y Uriel Antuna. Los 3 llamados eran esperados, ya que el primero de ellos disputó la Copa Oro 2021; mientras que los últimos 2 brillaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo que sí llamó la atención fue la ausencia de José Juan Macías, exdelantero de Chivas y que ahora defiende la playera del Getafe de España.

En la jornada de ayer, a través de Rebaño Pasión, te contamos el motivo. Su actitud a la hora de encarar los JJOO no ha sido la mejor para el cuerpo técnico del Tri. Al informar que no estaría disponible para viajar a Tokio, Gerardo Martino no lo tomó bien y ha decidido "colgarlo" en la primera citación. Algo similar le ha pasado a Chicharito Hernández con este DT, y está claro que si decide no tener en cuenta a un jugador, es difícil que cambie de parecer.

JJ Macias, "borrado" del Tri del Tata (Imago 7)

¿Qué debe hacer JJ Macías para volver al Tri?

Por supuesto que el primer paso que debe tomar José Juan Macías para volver a ser considerado en la Selección Mexicana es dar un buen nivel en el Getafe de España. Míchel González le está dando minutos y tiene que aprovecharlos para seguir tomando nivel y experiencia. Su potencial es una realidad y una vez que se adapte al futbol europeo será un atacante extraordinario. Sin embargo, con brillar en su equipo puede no alcanzarle (como le pasa a Chicharito).

Tal como reveló Mediotiempo en su columna de Toquefiltrado, el joven delantero debe volver a ganarse la confianza de Gerardo Martino. "Para que vuelva a vestir la camiseta del Tri va a estar en chino. Tiene que ganarse la confianza del Tata de lejitos", se puede leer. Estará más que difícil para la joya de la cantera del Guadalajara, pero no es un problema sin solución. Con mejorar la comunicación con el DT, explicarle sus objetivos y deseos con el Tri, además de mostrar una buena versión en La Liga, puede ganarse un lugar.