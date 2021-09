¡A lo Chicharito! José Juan Macías no será considerado en la Selección Mexicana

Parece que el futuro inmediato del ex goleador de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías con la Selección Mexicana simplemente no existe, pues se dio a conocer que el técnico Gerardo Martino no lo tiene considerado para llamarlo próximamente en los partidos de eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022, debido a la manera en que se condujo con el tema de su lesión para bajarse de los Juegos Olímpicos y firmar con el Getafe.

La actitud del atacante surgido del Rebaño Sagrado no gustó en lo más mínimo al técnico argentino del Tricolor, quien no lo tiene contemplado para el futuro cercano del combinado nacional que este jueves inicia su camino rumbo a la Copa del Mundo que se disputará el siguiente año, cuando el jueves 2 de septiembre reciban a Jamaica en el Estadio Azteca a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Según la columna del Francotirador del diario Récord, la manera en que JJ Macías informó que no estaría disponible para Tokio con la Sub-23, fue la gota que derramo el vaso, pues el “Tata” lo tiene borrado, al menos por ahora y su situación empieza a tomar tintes como los de Javier “Chicharito” Hernández, quien ya se dio cuenta que mientras siga Martino no volverá al equipo nacional.

“El juvenil está al 100 con el equipo azulón, Míchel lo ocupa de relevo constante como en el último juego contra el Barcelona, donde participó 15 minutos, pero el Tata no está convencido de que la actitud de Macías haya sido la adecuada con el Tri de Lozano, así que por ahora no lo tomará en cuenta aunque le falte ‘9’”, fue parte de la publicación en el rotativo mexicano.

Cabe recordar que José Juan Macías, unos días antes de la lista definitiva para los Juegos Olímpicos, emitió un mensaje para informar que presentaba una lesión en la pierna derecha y por ello declinaba en su intento por emprender la aventura por el país del sol naciente, aunque otras versiones apuntan a que JJ ya sabía que no sería convocado y por ello decidió bajarse del barco antes de tiempo, sin embargo, esta postura no le gustó en lo más mínimo al “Tata” Martino.