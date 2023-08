El pasado domingo, Chivas dijo adiós a la Leagues Cup 2023 luego de que haya perdido por 1-0 frente a Sporting Kansas City. Por otro lado, luego de la eliminación Gerardo Martino lanzó una dura crítica contra la Liga MX en lo que pareció un dardo contra el entrenador Rojiblanco.

Previo a que comience el certamen binacional, el técnico del Rebaño Sagrado lanzó munición pesada por el calendario del torneo. “Evidentemente hay una interrupción en cuanto al torneo (…) En general hay que buscar un calendario mucho mejor y más unificado. Este no es el caso, pero no vamos a poner excusas”, había expresado el pasado 20 de julio.

Por otro lado, luego de que hayan quedado eliminado rápdiamente varios clubes de la Liga MX, Gerardo Martino fue consultado por las quejas de los equipos nacionales y fue tajante. A su vez, lanzó un duro dardo contra el Guadalajara.

“Es cierto que jugar siempre de visita es incómodo para cualquiera. Lo cierto es que esta liga se formó y participaron todos, si se aceptaron estas condiciones que se hable antes o calle para siempre ¿no?”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Y agregó: “Yo no hago los calendarios, yo no escojo los estadios, así es como se hace esto. Tienen quejas y tienen derecho a tener sus opiniones, pero que las lleven con la gente que decide esas cosas, no somos nosotros”.