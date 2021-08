Ídolo americanista afirma que José Juan Macías la va a romper con Getafe: Se va a comer LaLiga

El delantero mexicano José Juan Macías, surgido de las Chivas de Guadalajara no vio actividad en otro de los duelos amistosos del Getafe en la Pretemporada de cara al inicio de la campaña en el futbol de España que iniciará el 12 de agosto, sin embargo en Fox Sports consideran que no hay motivos para preocuparse, sobretodo el ex jugador y técnico del América, Daniel Brailosvky.

En el programa La Última Palabra, el “Ruso” manifestó que no hay razones para pensar que el futuro será adverso para el ex artillero del Rebaño Sagrado, quien hace apenas unas semanas se enroló con el equipo Azulón, de la mano del estratega Míchel González, quien lo llevó por el nivel que le vio cuando dirigía a los Pumas de la UNAM en la Liga MX, donde lo enfrentó en diversas ocasiones cuando JJ jugaba en León y también con la camiseta rojiblanca.

Pero la realidad es que JJ Macías no ha tenido mucha regularidad en los partidos de preparación, pues en el último duelo el miércoles pasado contra Zaragoza donde se impusieron en penaltis para adjudicarse el trofeo Carlos Lepetra, el atacante se quedó con las ganas de participar, pero esto no es algo que inquiete al comentarista argentino, quien afirmó que el joven atacante de 21 años no sólo va a tener un papel protagonista en la delantera de la escuadra madrileña, sino que la "va a romper".

“Hay técnicos que con ciertos jugadores nuevos, trabajan con ellos aparte. En este caso será la definición o algunos movimientos o que vea cómo va jugando el equipo, no me preocupa. El chico va a jugar, se va a ganar su lugar allá, tiene muchísima capacidad, necesita adaptación y yo creo que se va a comer LaLiga yo confío en él”, apuntó el “Ruso” Brailovsky ante loa pregunta de André Marín sobre el presente del goleador mexicano.

Por su parte, otro ex jugador del América, Fabián Estay explicó que también el aspecto físico debe ser un factor que le impida tener mayor regularidad en los encuentros amistosos: “Acuérdate que en el papel del iba lastimado, tuvo algunos entrenamientos y seguramente bien lo dijo (Macías), que se trabaja de diferente manera y se tendrá que adaptar a esa manara. Iniciando la liga te puedo decir si me puede preocupar la no participación de Macías, Míchel lo conoce perfectamente, le va a buscar un lugar, no lo llevan como goleador, lo llevan como un proyecto que en el futuro puede redituar muchos goles, pero Macías es un delantero relativamente completo”.

"SE VA A COMER LA LIGA"������@RusoEl23 no está preocupado por los pocos minutos de pretemporada para José Juan Macías en Getafe...#LUPenCasa pic.twitter.com/2dzfzdwBv5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 5, 2021