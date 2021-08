Jamie Lozano es candidateado para Chivas y las redes sociales explotan

Jaime Lozano, estratega de la Selección Mexicana Sub-23 que jugará por la medalla de bronce la mañana de este viernes 6 de agosto del 2021, anunció que dejará el cargo al finalizar la participación nacional para esperar una nueva oportunidad de dirigir, por lo que algunos usuarios tuvieron la idea de candidatearlo para que en algún momento sea considerado por la directiva de las Chivas de Guadalajara, desatando todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

El “Jimmy” estableció que su trabajo finaliza cuando se termine el encuentro contra los japoneses, donde estaría superando, al menos, lo que se hizo en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 donde no se llegó a dicha instancia, lo cual hace pensar en que podría recibir algunas ofertas de otras escuadras o ¿por qué no? del Tricolor mayor, sin embargo en redes sociales se empezó a sondear el ánimo de los chivahermanos para ver al joven estratega con el Rebaño Sagrado.

Aunque para algunos resultó una buena idea, hubo quienes no se mostraron muy contentos con esta posibilidad, pues consideran que es muy joven y que esto fue clave para perder ante Brasil en las Semifinales de Tokio, no obstante, la Verdeamarelha fue superior tanto en los 90 minutos como en los penaltis donde se impuso 4-1, por ello Lozano no tuvo nada que ver con los erráticos cobros de Eduardo Aguirre y Johan Vásquez.

“Aquí acaba mi participación con la Selección de México y me quiero despedir con la gente por la que hago todo esto, no están todos, pero sí la más importante. Estoy feliz y agradecido. Es una motivación personal importante para este momento. Yo estoy aquí para el proceso sub-23, para los Juegos Olímpicos y el día de mañana se acaban los Juegos Olímpicos. Acaban procesos. Hay que sentarse con los directivos, evaluar el proceso y esperar", reveló Jaime Lozano en la conferencia de prensa previa al compromiso contra los nipones.

Mientras que el periodista David Medrano publicó en su cuenta de Twitter que el “Jimmy” no está pensando en asumir el cargo de ninguna otra Selección Mexicana menor, por el contrario, piensa en grande: "Dirigir una selección menor no está en el radar de Jaime Lozano, por ello esperará alguna oportunidad que se pueda presentar en algún equipo”, y fue en este tuit donde los aficonados empezaron a soltar sus puntos de vista.