La Selección Española de Futbol acaba de marcar un hito al ganar la Eurocopa 2024 con un plantel plagado de jóvenes con un futuro poco más que alentador. El equipo ibérico venció por marcador de 2-1 a Inglaterra para confirmarse como el nuevo rey de Europa, condecoración que ya había ostentado en 2008 y 2012 con aquella generación dorada que entre ambos títulos continentales se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Para esta ocasión, el conjunto español llevó en su plantilla a tres jugadores miembros del Athletic Club, siendo Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams. Curiosamente, este trío de futbolistas hace un año estaban en Guadalajara para disputar un partido amistoso ante Chivas por el Trofeo Árbol de Gernika, mismo que se adjudicó el Rebaño Sagrado tras imponerse por 2-0 a los de Bilbao.

Athletic, campeón de Copa del Rey con Pollo Briseño como amuleto

Pero la historia no termina ahí, pues meses más tarde, el Athletic se llevó el triunfo en la Final de Copa del Rey tras derrotar al Mallorca, entonces dirigido por el mexicano Javier Aguirre. Y fue durante los festejos de esta victoria, que cobró relevancia una camiseta de Chivas con el dorsal de Pollo Briseño, quien se convirtió en amuleto de la suerte para los bilbaínos.

Y es que los jugadores del Athletic le adjudicaron a Briseño el fin de 40 años de ayuno que tenía el equipo vasco sin haberse coronado en el torneo de copa en España. Todo comenzó en julio de 2023, cuando los Leones visitaron al Rebaño Sagrado para disputar un amistoso gracias los estrechos lazos que unen a ambos clubes, ya que los dos tienen la particularidad de solo jugar con futbolistas de su región. Y ahí fue cuando El Pollo se ganó sus corazones.

La hospitalidad de Pollo Briseño enamoró al Athletic

El defensor de 30 años, como buen mexicano, se encargó de gestionar todo para que los jugadores del Athletic pasaran una noche agradable tras el partido, al invitarlos a salir de fiesta. A partir de ahí, formó una buena amistad con Iker Muniain. Los Leones la pasaron tan bien y quedaron tan agradecidos con el zaguero jalisciense, que el capitán del club vasco mantuvo el contacto y fue entonces que Muniain le contó que colgaron su camiseta en el vestidor como cábala para un buen inicio de la temporada.

Así, el zaguero se volvió la sensación. “¡Pollo Briseño, lo, lo, lo, lo, lo, lo… Pollo Briseño!”, se convirtió en el grito de guerra del Athletic, mismo que es coreado con el tono de la icónica canción Can’t Take My Eyes Off You (1967) de Bob Crewe y Bob Gaudio. Ahora, parece que el amuleto de Briseño llegó un poco más lejos, pues tres bilbaínos han ayudado a La Roja a coronarse, de hecho, Nico Williams abrió el marcador a los 47 minutos ante Inglaterra. Efecto Pollo Briseño.