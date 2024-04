Alan Mozo decidió sumarse a la carrilla contra su compañero Antonio Briseño y lo tundió de manera épica. Esto, después que el defensor de las Chivas de Guadalajara se hizo viral en redes sociales al aparecer como el talismán del Athletic Club. Lo que reveló su capitán Iker Muniain al considerar que la suerte de su playera los llevó hasta el título de la Copa del Rey en España. El lateral no perdió la ocasión para tundirlo al ser consultado sobre esta curiosidad.

Toda la historia comenzó con una fotografía que reveló el jersey de Briseño en el vestidor del Athletic Club en la Copa del Rey. La tendencia en redes sociales fue inmediata y luego, se comenzaron a compartir los videos que confirmaban todo. Primero, corearon el nombre del defensor tapatío en pleno festejo. Después, Muniain explicaba de forma breve cómo se convirtió en el amuleto de los bilbaínos.

Antonio Briseño finalmente apareció para contar toda la historia. Mozo, durante una entrevista exclusiva desde Verde Valle con Claro Sports, no perdió la ocasión para tundir al defensor. Esto, después de todo el show que se armó por la fotos y videos con los cánticos del plantel vasco. El lateral, entre bromas, consideró que el Pollo fue el “amuleto” del Athletic Club para ganar la Copa del Rey, pero en Guadalajara ha sido “la mufa“.

Mozo le confesó a Claro Sports que “yo le digo que allá fue el amuleto, pero que aquí es la mufa. Entonces, creo que dejó toda su buena suerte allá“. Algo por lo que se retractó de inmediato en la transmisión: “no, no es cierto. El Athletic de Bilbao es un equipo importantísimo en España, que creo que refleja muchos valores que coincide con Chivas. Se hizo una gran relación, cuando vinieron y bueno, el Pollo ya sabes cómo es, casi no le gusta estar en boca de todos. Pero, la verdad se agradece esa buena vibra, esa buena energía desde el otro lado de un equipo, como lo es Athletic y esperemos que acá también funcione“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 20 de abril. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Querétaro en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a la tanda sabatina de la Jornada 16, penúltima de la ronda regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan Chivas y Gallos Blancos a esta Jornada 16?

El Club Deportivo Guadalajara viene de visitar al club Pachuca en el Estadio Hidalgo. Un compromiso en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 0-1 sobre los Tuzos, para encadenar un tercer triunfo en este cierre del calendario del Clausura 2024. Querétaro, por su parte, llega a este encuentro en el Estadio Akron tras caer 0-3 a Tigres UANL en la cancha del Universitario de Nuevo León.

La última vez que Chivas recibió a Querétaro en Liga MX

La última vez que Guadalajara recibió a los Gallos Blancos en el Estadio Akron, ocurrió hace poco tiempo: el domingo, 5 de febrero de 2023. Un duelo en el marco de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Encuentro que se saldó con un empate 1-1 con Querétaro. Pablo Barrera (78′) adelantó a los queretanos en la parte cumbre del compromiso. Pero, Alejandro Mayorga (90+2′) consiguió el empate para Chivas, con una gran asistencia de Víctor Guzmán. El duelo del Apertura 2023 terminó con una victoria rojiblanca, en La Corregidora, el pasado 31 de octubre, en el marco de la Jornada 15. Esto, gracias a los tempraneros goles de Érick Gutiérrez (10′) y Roberto Alvarado (34′ de penal). Barrera (55′ de penal) acercó a los Gallos.