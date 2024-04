“¡Pollo Briseño, lo, lo, lo, lo, lo, lo… Pollo Briseño!”, se escuchó en el vestidor del Athletic Club después de cada partido. En uno de los giros más inesperados en la trama de su vida, el defensor de las Chivas se ha convertido en sensación mundial gracias a que el equipo de Bilbao lo ha tomado como amuleto. El flamante monarca de la Copa del Rey ha hecho del campeón del mundo Sub-17 en 2011 noticia internacional al corear su nombre hasta el cansancio.

Y no es para menos, pues a Antonio Briseño le adjudican el fin de 40 años de maleficio que tenía el equipo vasco sin haberse coronado en el torneo de copa en España. Todo comenzó en julio de 2023, cuando los Leones visitaron al Rebaño Sagrado para disputar un amistoso gracias los estrechos lazos que unen a ambos clubes, al tener la particularidad de solo jugar con futbolistas de su región. Así fue como ‘El Pollo’ se ganó sus corazones.

La explicación de la playera de la suerte de Pollo Briseño

“Es un futbolista de las Chivas de Guadalajara, que lo conocimos en México, que nos hizo una gestión increíble y le tenemos mucho cariño. Le cambiamos la camiseta y la tuvimos en el vestuario toda la temporada ‘El Pollo’ Briseño ha sido nuestro talismán y nos ha llevado hasta la gloria. Siempre que pasábamos una ronda de Copa del Rey, en el vestuario cantábamos una canción, que quiero que cantemos, porque de verdad su espíritu ha estado aquí con nosotros”, explicó Iker Muniain en un video que se ha viralizado en redes sociales.

De esta manera, los jugadores del Bilbao comenzaron a poner la playera del mexicano en el vestuario, a manera de cábala. Y les funcionó. A medida que avanzaban de ronda, el jersey con el número 4 del Guadalajara tomaba fuerza, al darles más suerte que un trébol de cuatro hojas, hasta que ganaron en penales la Final de la Copa del Rey frente al Mallorca del mexicano Javier Aguirre, quien alguna vez jugó para Chivas.

Naturalmente, por medio de las redes sociales, el video llegó hasta Briseño, quien no dio detalles sobre el contexto de esta historia, pero prometió que pronto la contará. “Hay una bellísima historia detrás de esa camisa. Muy pronto se las contaré. vamos Athletic!!!!!!”, escribió el defensor mexicano en su cuenta de X.

¿Qué canción canta el Athletic de Bilbao a Pollo Briseño?

Lo que también ha llamado poderosamente la atención, es la canción que han utilizado los Leones como pista para corear el nombre del defensor mexicano. “¡Pollo Briseño, lo, lo, lo, lo, lo, lo… Pollo Briseño!”, es ahora el grito de guerra del Athletic, mismo que es coreado con el tono de la icónica canción Can’t Take My Eyes Off You (1967) de Bob Crewe y Bob Gaudio, que hizo famosa Andy Williams y posteriormente Gloria Gaynor.

Se trata de una melodía de amor y basta con leer el título (No puedo quitarte los ojos de encima) para saber que es de las letras que más vale la pena dedicar. De hecho, la película 10 cosas que odio de ti (1999) le dio un nuevo significado aún más romántico cuando en una escena, Heath Ledger la canta acompañado por la banda de guerra de su escuela a Julia Stiles. Y ahora, es el Athletic quien inspirado en Pollo Briseño ha dado nuevo auge a esta declaración de amor.