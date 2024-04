“¡Pollo Briseño, lo, lo, lo, lo, lo, lo… Pollo Briseño!”, se escuchaba en el vestidor del Athletic Club al término de cada partido de la temporada. De la nada, la vida del defensor de las Chivas se ha convertido en tema de conversación a nivel mundial gracias a que el equipo de Bilbao lo eligió como amuleto. El flamante monarca de la Copa del Rey ha hecho del campeón del mundo Sub-17 en 2011 parte esencial de su éxito por una emotiva razón.

Los jugadores del Athletic le adjudican a Antonio Briseño el fin de 40 años de ayuno que tenía el equipo vasco sin haberse coronado en el torneo de copa en España. Todo comenzó en julio de 2023, cuando los Leones visitaron al Rebaño Sagrado para disputar un amistoso gracias los estrechos lazos que unen a ambos clubes, ya que los dos tienen la particularidad de solo jugar con futbolistas de su región. Y ahí fue cuando ‘El Pollo’ se ganó sus corazones.

Pollo Briseño rompió el silencio

La historia completa ha salido a la luz gracias que Briseño rompió el silencio en su cuenta de TikTok. En un video subido en esta plataforma narró a detalle cómo se estrechó su vínculo con los miembros del Athletic, tras una salida nocturna en Guadalajara luego del partido amistoso contra los tapatíos el pasado 15 de julio de 2023.

El defensor de 30 años, como buen mexicano, se encargó de gestionar todo para que la salida fuera épica, al cuidar hasta el más minucioso detalle como proporcionarles transporte para poder ir. A partir de ahí, formó una buena amistad con Iker Muniain. Los Leones la pasaron tan bien y quedaron tan agradecidos con el zaguero jalisciense, que el capitán del club vasco mantuvo el contacto y fue entonces que Muniain le contó que colgaron su camiseta en el vestidor como cábala para un buen inicio de la temporada.

De buen anfitrión a cábala

“Fueron 15 jugadores, se suben a la camioneta, me quedo con ellos, tienen su mesa, estuve al lado, me puse a platicar con Nico Williams, con Dani Vivian y ellos padrísmo en su rollo. Se acaba, salimos, traté que todo estuviera bien y saliendo empiezan a cantar la canción del Pollo Briseño, se empiezan a reír y me dio pena”, contó.

De esta manera, los jugadores del Bilbao comenzaron a poner la playera del mexicano en el vestuario, a manera de cábala. Y les funcionó. El jersey del defensa de Chivas se volvió habitual en los juegos de Athletic, e incluso recibió otro mensaje cuando sumaron 14 juegos invictos. “Yo me imagino que para ese entonces ya lo tenían como cábala la camisa. La imagen que se ve es un entrenamiento y lo tienen como esas cosas que no fallan”.

La bendición del Pollo Briseño

A medida que avanzaban de ronda en el torneo de copa, el jersey con el número 4 del Guadalajara tomaba fuerza, al darles más suerte que un trébol de cuatro hojas, hasta que ganaron en penales la Final de la Copa del Rey frente al Mallorca del también mexicano Javier Aguirre.

Y así, el zaguero se volvió la sensación. “¡Pollo Briseño, lo, lo, lo, lo, lo, lo… Pollo Briseño!”, es ahora el grito de guerra del Athletic, mismo que es coreado con el tono de la icónica canción Can’t Take My Eyes Off You (1967) de Bob Crewe y Bob Gaudio. Mientras tanto, Pollo avisó en el video que la historia aún no termina y revelará el resto muy pronto.