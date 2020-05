Tena revela en detalle cómo se gestó su llegada a Chivas: "Arranqué al aeropuerto a tomar un avión a Guadalajara"

Luego de emplear una búsqueda más que profunda para encontrar alguien capaz de tomar el mando del primer equipo de la institución, Chivas, a finales de septiembre del 2019, oficializó el arribó de Luis Fernando Tena al banco de suplentes del club.

Respaldado por una extensa carrera en distintos elencos de la Liga MX y la Selección de México, el director técnico actualmente parece haber encontrado el rumbo y asentarse a las exigencias propias de una de las instituciones más importantes y destacadas del país en cuestión.

En diálogo con TUDN, Tena, rememorando el momento en el que recibió la oferta de comandar a Chivas, reveló: “Me sorprendió. No lo esperaba, no esperaba un cambio de técnico, y no que me fueran a llamar a mí". "Cuando me preguntaron si me interesaba yo arranqué al aeropuerto a tomar un avión a Guadalajara y me dijeron después de entrevistarme mucho tiempo si aceptaría ocho partidos nada más. Dije que sí", agregó exteriorizando cómo se gestó el principio de acuerdo entre su parte y la del club.

������ ¡Ya eres Rojiblanco, Luis Fernando Tena! Comunicado oficial sobre nuestro nuevo DT �� https://t.co/MXsw3G6cUL pic.twitter.com/OYIcUc1zS9 — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) September 26, 2019

Afirmando que su sed de gloria y deseo de dirigir al Rebaño estaban al rojo vivo para aquel entonces, Luis, continuando con su relato, sumó: "'Con mucho gusto. Quiero saber qué se siente dirigir al Rebaño Sagrado'. Me preguntaron que cuánto quería ganar y respondí que lo que sea".

Posicionando su deseo en transformarse en un emblema de Chivas tal como Ferretti lo es para Tigres o Mohamed es para Monterrey, el actual entrenador del Rebaño Sagrado hizo un breve balance de su presente y cerró: “Afortunadamente les gustó mi trabajo y me dejaron. Estoy muy contento, consciente de lo que es difícil que es un trabajo con un equipo de esa importancia. Todos quisiéramos ser como el ‘Tuca’ Ferretti en Tigres, hay técnicos que encajan muy bien en un equipo, caso de él o de Miguel Herrera en América, Mohamed en Monterrey. A mí me gustaría hacer eso en Chivas y durar mucho tiempo”.