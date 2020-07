Tiba Sepúlveda respondió a la comparación con Héctor Moreno

El seleccionador nacional de México, Gerardo Martino elogió el trabajo que ha venido haciendo Gilberto Sepúlveda con las Chivas de Guadalajara, donde se ha convertido en titular indiscutible en el esquema de Luis Fernando Tena y hasta se atrevió a compararlo con uno de los defensores mexicanos de mayor trayectoria europea, Héctor Moreno.

Tiba recibe estos elogios de la mejor manera y asegura que esto lo obliga a exigirse más para seguir mejorando y desarrollando su talento para consolidarse en la zaga de la selección mexicana en un futuro cercano.

A pesar de su edad muestra mucha madurez en sus palabras (Jam Media)

"Mientras más comentarios positivos más te obliga a trabajar más fuerte y más si es del director técnico de la selección nacional. El hecho de que el profe me tenga en muy buen concepto es por todo el trabajo que he hecho desde atrás no solo por las actuaciones del presente", declaró el joven defensa.

¿El sucesor de Héctor Moreno? ������ @TibaSepulveda30 prefiere no marearse ante los comentarios del Tata Martino pic.twitter.com/I8vSScaHge — Goal México (@goalmex) July 9, 2020

Que lo consideren el sucesor de Héctor Moreno solo motiva Sepúlveda a seguir trabajando y a no confiarse en que ya el trabajo está hecho porque es consciente de que aún tiene mucho por aprender.

"Es importante no marearte y creer que ya estás y que soy el sucesor de Héctor Moreno. Estoy muy contento y con mucha confianza por estas opiniones. Esto me hace trabajar y exigirme cada vez más", concluyó.