Toño Rodríguez contó como está llevando la presente cuarentena

En estos momentos todos los futbolistas de la Liga MX se encuentran realizando cuarentena obligatoria en sus casas luego de que se suspendiera el Clausra 2020 por la pandemia mundial de Coronavirus y cada uno ha tenido que buscar la forma de pasar el tiempo mientras se encuentran aislados.

Toño Rodríguez estuvo de invitado en Fox Sports y dijo emocionado y entre risas que estaba muy feliz de hablar con alguien diferente a su circulo familiar y en que ha estado invirtiendo su tiempo más allá de las rutinas de entrenamiento.

"UN GUSTO HABLAR CON ALGUIEN FUERA DE MI FAMILIA" ��



Una amena y divertida charla la que sostuvo Toño Rodríguez con @_NataliaLeon_



El portero de Chivas ha hecho cosas que no hacía desde que era niño y nos contó sus Top 3 de:



➡ Libros

➡ Películas

➡ Series

➡ Videojuegos pic.twitter.com/SM0qMfYDJ4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2020

"Este tiempo con mi familia me ha servido para poder hacer cosas que no hago normalmente. El otro día me conmovió mucho ponerme a pelotear con mi papá porque era algo que no hacía desde niño y quizás si no fuera por esta pandemia no lo hubiese vuelto a hacer en mi vida", reflexinó Toño.

El guardameta habló de sus pasatiempos favoritos y dio su ranking en cuanto libros, películas, series y videojuegos, que es básicamente a lo que se ha dedicado en estos pasados días.

Rodríguez aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje a todos los aficionados y pidió que afronten esta pandemia con mucha responsabilidad y madurez este momento que es ideal para conectar con sus familiares y allegados.