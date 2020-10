Uriel Antuna muestra su entusiasmo con Chivas para ser considerado en las nóminas de la Selección Mexicana

Uriel Antuna en su momento fue uno de los golpes que dio Chivas de Guadalajara en el mercado de pases hace un tiempo atrás, en el que llegó proveniente tras su paso por Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos en la Major League Soccer.

El jugador del Rebaño Sagrado platicó de manera exclusiva con Marca Claro, en la que confesó haber estado ilusionado con un llamado a la selección pero que seguirá trabajando para entrar en las próximas nóminas del Tri.

“Si bien no habla mucho con nosotros, nosotros entendemos lo que se nos pide, lo que tenemos que hacer, él trata de comunicarse más dentro del campo. Él nos habla más para saber cómo estamos, cómo estamos físicamente, pero bien, siempre me ha tratado con mucha confianza y eso se agradece mucho, porque se me han dado bien las cosas”.

"La relación con el 'Tata' es muy buena. Nos da mucha confianza"



En DIRECTO |



Uriel Antuna, jugador de @Chivas en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM ⁰��336 Dish⁰�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/NvrDbKAsg8 — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 13, 2020

Antuna se sorprendió por no ser considerado durante esta fecha FIFA que se disputó en Europa, en el que México sumó un triunfo y un empate en los dos encuentros que disputó.

La Selección Mexicana tendrá dos nuevos encuentros amistoso en el mes de noviembre, en la cual se medirán a Corea del Sur y Japón respectivamente en Austria, en lo que será una nueva fecha FIFA.