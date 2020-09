Uriel Antuna reveló el trato que recibió del plantel junto a Alexis Vega tras su acto de indisciplina

Uriel Antuna y Alexis Vega han sido protagonistas de uno de los actos de indisciplina más polémicos del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los jugadores del Deportivo Guadalajara y la Selección Mexicana hicieron una fiesta en plena pandemia yendo en contra de los protocolos sanitarios.

El club los sancionó a su manera y ya ambos volvieron a jugar en el primer equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich. Tal es así que han sido fundamentales en las últimas victorias de Chivas y se perfilan como titulares para el partido más importante del campeonato: el Clásico Nacional ante el América.

Uriel Antuna, con más ganas que nadie de jugar contra el América (Getty Images)

En un diálogo con Chivas TV, el Brujo reveló el trato que recibieron por parte del plantel luego de aquella fiesta: "Estoy disfrutando, encarando, metiendo goles y asistencias, ese siempre ha sido mi objetivo, ayudar al equipo, ayudarlo en lo que se pueda, corriendo, sudando la camiseta y siempre lo voy a hacer. Yo siento que es más el equipo por cómo nos respaldó, que nos dio con confianza al saber que nos equivocamos, pero que también merecemos otra oportunidad. Siento que fue eso más, la confianza que nos dio".

“Siempre ha sido mi objetivo, ayudar al equipo en lo que se pueda, corriendo, sudando la camiseta y lo voy a hacer”, ��@AntunaUriel ���� pic.twitter.com/aPEj1deerY — CHIVAS (@Chivas) September 17, 2020

"En ese aspecto conmigo mismo y con el equipo había quedado a deber un poco, no es que no quisiera sino que no se me daban tanto las cosas. Independientemente de lo que pasaba, siempre había estado comprometido. Estaba tranquilo porque sabía que trabajando y con el esfuerzo que había estado poniendo tarde o temprano iba a llegar", admitió el exdelantero de Los Angeles Galaxy.

Por último explicó: "Ahora que estoy jugando más por izquierda la verdad me he estado sintiendo cómodo. Estamos con plantel completo, gracias a Dios nadie está lastimado, estamos completos y eso se siente. Esa competencia, eso que te estén empujando a hacerlo cada vez mejor, porque sabes que si no haces algo, hay otro compañero que está igual o mejor que tú. Eso te hace sacar un plus y un extra de ti mismo, pero la verdad más que nada me he sentido libre en la cancha".