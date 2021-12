Chivas de Guadalajara empezó como una tromba su andar en pretemporada. El equipo de Michel Leaño se impuso con un abultado marcador de 8-0 al Colima FC en lo que fue su primera presentación de cara al Clausura 2022. Entre los goleadores del encuentro estuvo Uriel Antuna, quien habría anotado su último tanto con la playera rojiblanca.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

El 'Brujo' fue el encargado de poner el cuarto en la cuenta del Rebaño en un extraño partido que se jugó en 4 tiempos de 30' minutos cada uno. Todas las miradas se fijaron en el once titular que alinearía Leaño en esta primera presentación, y para sorpresa de muchos ¿o, no?, Antuna fue uno de los ausentes y recién apareció en el tercer tiempo.

Su tanto fue una de las típicas jugadas que han hecho de Uriel un jugador desequilibrante: internada diagonal desde la banda y definición exquisita al segundo poste. Así se cerró lo que podría haber sido su último gol con Chivas tras las negociaciones que mantienen los rojiblancos con Cruz Azul en un intercambio por Roberto Alvarado.

Michel Leaño le mostró su apoyo

Esta pretemporada también está siendo especial para Michel Leaño. El joven entrenador inicia una nueva etapa en la que por primera vez tendrá el control de su equipo desde el día 1 después de que Ricardo Peláez lo reafirmara en el cargo tras llegar como un interino. Leaño no escapó del tema del día y se refirió a la situación de Antuna.

"Uriel sabe que es un jugador importante y que tiene todo para convertirse en un referente del futbol mexicano. El sabe que cuenta con mi apoyo y el me ha brindado lo mejor en los entrenamientos y partidos.", comentó el entrenador, quien no aseguró si el Brujo continuará o no en la institución.