Víctor Manuel Vucetich dejó en claro que La 13 es su gran objetivo e ilusiona a todo Chivas

Hace una semana el Deportivo Guadalajara presentó de manera oficial a su nuevo director técnico: Víctor Manuel Vucetich. Luego de cesar a Luis Fernando Tena, la directiva de la institución más importante y querida de México optó por un entrenador ganador para que lleve al Rebaño Sagrado a la tan ansiada decimotercera estrella.

El Rey Midas es consciente de lo que significa dirigir a un equipo tan inmenso como lo es Chivas y en una entrevista con Récord lo dejó más que claro. "La presión existe por lo que representa el club, por los objetivos que siempre ha tenido como institución. Es el equipo que representa a todos los mexicanos, es la identidad de un pueblo desde un punto de vista social y cultural. Eso es algo que a uno lo obliga a pensar de una manera positiva y productiva", explicó.

Víctor Manuel Vucetich es consciente de la presión que supone ser el DT de Chivas (JAM Media)

Más adelante detalló: "Implica el compromiso con la afición, es una sumamente cuantiosa, esa presión es una petición de muchísima gente para que las cosas se hagan bien. Es un efecto que en un momento dado se siente, puede ser positivo o puede ser negativo. Si las cosas salen bien es maravilloso y si las cosas salen mal es un desastre. Implica un compromiso al cien por ciento. No podemos fallar. El compromiso es buscar logros de en una forma en común".

‘Mi estilo es Vucetichesco’. �� El DT de Chivas reconoce que no ha sido cercano al reflector, por eso no se habla de su estilohttps://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/vxI7x5iPao — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 19, 2020

Por otra parte, Víctor Manuel Vucetich fue consultado sobre si el título de Liga MX es una obligación, a lo que respondió: "Yo diría que es el objetivo. Hay dos etapas que uno tiene que buscar en esta participación: buscar una calificación y la aspiración al título. Hay que ver cómo se va dando, cómo se va desarrollando, cuáles son los imponderables de las circunstancias y eso es algo que se tiene que ir sopesando con el correr del tiempo".

"Cada vez que tomo a un equipo, aunque en un momento dado sea un equipo mediano o chico, a mí me interesa ganar. Por eso con equipos que a lo mejor no tienen el tamaño que tiene el conjunto de Chivas, ganamos con León cuando no era nada, con Tecos cuando no había ganado ni un solo título, con Monterrey cuando tenía solamente dos títulos y con Querétaro que en su vida había llegado a una Final. El compromiso en lo personal siempre es aspirar a lo máximo, no importa en dónde. Ahora es un compromiso más fuerte", sentenció Vuce.