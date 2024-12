El futbol es un deporte en el que el talento no es suficiente para poder trascender, en donde la prueba viviente sería este canterano que deslumbraba en divisiones inferiores e inclusive en sus primeros partidos como jugador de Chivas; sin embargo, ese brilló se ha ido apagando y ya no tiene cabida en el Rebaño.

Desde que debutó en el Clausura 2022 bajo la tutela de Marcelo Michel Leaño, Sebastián Pérez Bouquet fue perdiendo protagonismo, siendo relegado a la suplencia y hasta a divisiones inferiores por Ricardo Cadena y Veljko Paunovic, por lo que la directiva decidió mandarlo al FC Juárez a préstamo por año y medio.

Sin embargo, no logró encontrar regularidad en la escuadra fronteriza, por lo que volvió al Guadalajara para el Clausura 2025, aunque no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Óscar García Junyent, por lo que todo apunta a que se marcharía al Mazatlán de Víctor Manuel Vucetich.

“Sebastián Pérez Bouquet, un jugador con extraordinarias características en la parte futbolística, con una gran habilidad y una visión de campo excepcional. Todo apunta a que no va a recibir una oportunidad en Chivas, ni siquiera fue considerado a pretemporada, no hizo exámenes médicos, no estuvo en Verde Valle, no se fue con el equipo a Zacatecas.

“En el tema de rumores, altas y bajas de Chivas, todo apunta a que Sebastián Pérez Bouquet podría irse a jugar en el conjunto de Mazatlán”, reveló el reportero de Claro Sports, José María Garrido en su canal de YouTube.