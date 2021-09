Víctor Vucetich reveló las 2 razones por las que no pudo armar un plantel más competitivo en Chivas

El Deportivo Guadalajara ha tenido una participación casi nula en este último mercado de pases: la directiva no fichó a ningún jugador, por lo que Víctor Manuel Vucetich debió arreglarse con lo que tenía para encarar el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El DT no tiene a disposición el mejor plantel de futbol mexicano, ni mucho menos, y esto es algo que ha quedado evidenciado en las primeras jornadas disputadas.

Esta situación no ha dejado para nada conforme al Rey Midas, quien necesitaba reforzar algunos puestos puntuales para tener un equipo mucho más competitivo. En un diálogo con Línea de 4, programa de TUDN, el entrenador explicó las 2 razones por las que no ha podido armar una plantilla candidata al título. Por supuesto, obviando la situación financiera que atraviesa el Rebaño Sagrado y la decisión de los mandamases de no traer a cualquiera por traer.

+ TRANSMISIÓN DEL MÉXICO vs JAMAICA en VIVO Y EN DIRECTO AQUÍ

"Ha sido una desventaja (jugar con puros mexicanos). Es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden. El nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales que te los venden carísimos", admitió Víctor Manuel Vucetich. Los 2 motivos son claros: no poder fichar extranjeros y las dificultades que los clubes le ponen al Guadalajara por ser el Guadalajara.

��¿Dirigir a @Chivas es la experiencia más difícil?



"Ha sido una desventaja, (jugar con puros mexicanos) es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras y otra problemática es el nivel que requiere Chivas"



Vucetich en exclusiva para @Lineade4TUDN �� pic.twitter.com/1ttNdbQqB7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 2, 2021

Sabiendo lo que significa la institución, los otros equipos se aprovechan de la situación y le piden mucho más dinero del que deberían. En otros mercados de pases, Chivas ha tenido que acceder a estos precios inéditos y pagó cifras millonarias por futbolistas que realmente no lo valían. Sin embargo, en la última ventana de transferencias, Ricardo Peláez y Amaury Vergara no se dejaron engañar. Esto, finalmente, perjudicó al DT que se quedó con un plantel algo limitado.

"Por eso se ha pensado en renovar la cantera, en darle seguimiento a los jóvenes. En un análisis hay momentos buenos que ha tenido el plantel, he visto a todos los elementos cómo han venido creciendo, los primeros juegos los hicimos sin seleccionados, sin Mier, la ausencia de Macías", sentenció El Rey Midas sobre sus dirigidos. ¿Le alcanzará con lo que tiene para poder pelear el título?