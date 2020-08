Vucetich confesó cómo lidiará con la indisciplina y habló del sobrepeso de la Chofis

En el último tiempo el Deportivo Guadalajara ha contado con algunos casos de indisciplina en la interna del primer equipo, aunque nada pasó a mayores en ningún momento. En diálogo con Récord, Víctor Manuel Vucetich fue consultado sobre este polémico tema y dejó en claro cómo lidiará con este tipo de problemas.

"No soy de mal carácter, pero soy de toma de decisiones. En ese sentido tengo un carácter muy definido, no soy explosivo, pero estoy convencido de lo que pienso y de lo que tengo que hacer. Me interesa convencer a la gente de que trabajen buscando un bienestar común y no un bienestar individual. Mi labor como técnico es saber tomar decisiones", explicó con claridad El Rey Midas.

El Rey Midas le dio la confianza a Toño para que sea el portero titular (Getty Images)

Más adelante sostuvo: "Tomaré decisiones buscando el bienestar para la institución. Tengo que estar muy firme en ese sentido, todo tiene que ser para bien. Todos necesitamos la labor de cada uno de nosotros en el terreno de juego para obtener los resultados. Cada quién tiene que aportar su capacidad y debe tener la responsabilidad de la recuperación de la pelota y del orden, todos debemos de asumir ese compromiso".

Por otra parte al flamante DT de Chivas le preguntaron sobre Eduardo López, quien es de los elementos más tundidos por parte de la afición por su forma física. "En base a la comunicación y ser muy claros. Darle todo el apoyo y poner las cosas en el lugar en el que deben de estar. Decir ‘te vamos a apoyar, pero necesitamos de tu responsabilidad y participación’", admitió Vucetich.

Y añadió: "Nosotros le podemos dar una guía, pero es él quien tiene que aplicar todos los temas. Si él no quiere hacerlo, se seguirá dialogando, pero su participación va a estar detenida. Traer dos kilos demás es mucho peso, es un exceso de equipaje que un jugador como profesional debe de entender y responsabilizarse".