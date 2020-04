"Yo ya no quiero dirigir más": Ricardo La Volpe confirma su retiro

Entregando como razones un cambio en su carrera y su edad, a los 68 años, el argentino Ricardo La Volpe ha anunciado su retiro de la dirección técnica, tras 37 años de trayectoria.

Así lo anunció en conversación con la cadena ESPN, donde explicó su decisión, argumentando que "yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales".

Consultado por el periodista David Faitelson por si no dirigirá nunca más, Bigotón respondió "no, no… después de lo que me pasó en Toluca ya no".

Durante su trayectoria, La Volpe tuvo la oportunidad de dirigir en dos ocasiones al Club Deportivo Guadalajara, en 1989 y 2014, alcanzando a dirigir apenas 18 partidos, con tres victorias, seis empates y nueve derrotas, con un pobre rendimiento del 32.5 por ciento.

Lo mejor y peor de la carrera del 'Bigotón' �� ⚽https://t.co/1czY9lldcu — Futbol Picante (@futpicante) April 23, 2020