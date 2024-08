Está claro que los chivahermanos no están nada contentos con el presente del club, no solamente por el arranque del Apertura 2024 y la segunda edición de la Leagues Cup, también por la falta de refuerzos importantes que aumenten las posibilidades del Rebaño Sagrado de optar por el título que no ganan desde el ya lejano 2017.

En la previa del juego contra el LA Galaxy, la cuenta oficial de Guadalajara posteó un mensaje que no fue recibido de la mejor forma por parte de sus seguidores, que mostraron su sentir luego de la dura derrota que tuvo la escuadra dirigida por Fernando Gago hace justamente una semana contra el San José Earthquakes.

¿Qué puso Chivas?

El posteo de la institución decía: “A un día de volvernos a ver, chivahermanos de California”.

La publicación fue acompañada por una serie de reproches por parte de los propios aficionados que incluso, uno de ellos, alentó a que los que se hagan presente en el Estadio Dignity Health Sports Park realicen el grito prohibido por la FIFA como forma de protesta ante el mal momento de Chivas.

“Para toda la afición que vaya al estadio, por favor hagan el grito homofóbico para que veten a Chivas. A ver si así nuestro dueño y directivos se ponen las pilas para darnos un proyecto deportivo a la altura de este club”, escribió el usuario @ECpapu_misterio.

Los chivahermanos alzan la voz

La postura de la afición es similar. El usuario @esevishano puso que “mucha afición, poca respuesta del club. No merecen este amor. Pero así es el amor, siempre mal correspondido”.

De momento van 19 comentarios y 462 me gusta en la publicación hecha por la cuenta de Chivas, que refleja el sentir de la afición a esta altura del naciente torneo.