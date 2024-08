Se confirmó la verdadera razón por la que Fernando Gago suena para dirigir otros equipos y no Chivas

Los últimos días los rumores han vuelto al entorno del Rebaño Sagrado, pero no en el tema de posibles refuerzos que puedan llegar para apuntalar el plantel. Los rumores apuntan al futuro del director técnico Fernando Gago, quien supuestamente en las últimas horas habría levantado el interés tanto de la selección de Ecuador como de Rosario Central.

El mando del combinado ecuatoriano quedó totalmente descartado una vez que se anunció la contratación de su compatriota Sebastián Beccacece, pero sigue en el aire el puesto como DT del equipo argentino. El nombre de Gago salió entre los candidatos junto al de Eduardo Coudet.

Dos supuestos intereses en cuestión de días, no deja de ser extraño para un entrenador que se encuentra bajo contrato y que no ha ganado un título en su etapa con Guadalajara.

¿Cuál es la realidad de Gago?

El periodista Jesús Hernández cree que ambas informaciones podrían tener un interés propio por parte del representante de Fernando Gago, que estaría buscando la forma de meterle presión a la directiva de Chivas para una pronta renovación en su contrato.

“Investigué y no había ningún interés de Ecuador. Me huele a tema de promotores. Se me hace raro que un día lo ponen en Ecuador y otro en Rosario”, dijo el Chuyón en su canal de Youtube.

La salida del argentino no es tan sencilla

Gago se encuentra bajo contrato con Chivas, el cual finaliza en el verano de 2025. Es decir que todavía le queda casi un año más ligado a la institución tapatía.

En caso de que algún equipo o selección lo quieran sacar de Guadalajara, en primera instancia tendría que contar con la aprobación del propio DT y posteriormente pagar la cláusula de rescisión que tiene con el Rebaño, que se especula es de dos millones de dólares.

“Se fue Hierro que decían que era un proyecto a largo plazo y se fue por dinero. Ojalá no se vaya Gago y demuestre su valía como técnico”, explicó el comunicador.

Fernando Gago está en su segunda temporada al frente de Chivas. En la primera logró meter al equipo hasta las semifinales, etapa donde perdió a manos del América. También fue eliminado por el odiado rival en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Una tercera eliminación en torneos de eliminación directa, ahora en la Leagues Cup, podría apresurar su marcha del club, aunque Jesús Hernández tiene claro que “aunque pierde con el Galaxy, no lo van a correr”.