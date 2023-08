A lo largo de la historia Chivas ha tenido entre sus filas a un sinfín de jugadores que incrementaron el legado y la grandeza del Rebaño en el futbol mexicano y uno de ellos es Adolfo Bautista, quien no titubeó en postularse para dirigir al conjunto rojiblanco en un futuro y ser el sucesor de Veljko Paunovic.

El Bofo es uno de los jugadores de la historia reciente más importantes y queridos por parte de la institución debido a su entrega y espectaculares golazos que anotó durante su estadía con el jersey tapatío, siendo el más recordado el que marcó en la Final del Apertura 2006 contra el Toluca y que valió el décimo primer título de Liga para el Guadalajara.

Sin embargo, el atacante está realizando el curso de entrenador y aseguró que le ilusiona el dirigir algún día al club de sus amores, aunque sabe que será difícil debido a que reveló que hay gente que no le gusta que haya exjugadores en la institución.

“Con Chivas no, ni con Jorge. Hasta la fecha lo respeto mucho, a Amaury, a su familia, los respeto bastante. Con Chivas me quedé contento. Con la demás gente, que estuvo alrededor que hasta hoy en día, hay mucha gente abajo que no quiere y no reconocen a los jugadores que pasaron por Chivas y dejaron huella. Da tristeza, porque uno entregó todo para Chivas y que te traten así.

“Ojalá me toque la oportunidad de estar en Chivas y dirigir. Me estoy preparando para dirigir, terminando la licenciatura de entrenador y por un futuro seguir por este camino del futbol”, declaró Bautista en entrevista con Sandra de la Vega.