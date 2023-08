Chivas era una de las cartas fuertes de la Liga Mx para trascender en la Leagues Cup 2023; sin embargo, los resultados positivos no acompañaron al conjunto rojiblanco y quedaron eliminados en la fase de grupos; sin embargo, ha surgido nueva información sobre lo que originó esa situación e inclusive la consecuencia de dicho rendimiento.

Pese a ser el actual líder general del Apertura 2023 y subcampeón del futbol mexicano, el Guadalajara no pudo hacer nada para evitar el ridículo en la contienda contra instituciones de la MLS y cayó en sus dos compromisos contra el Sporting Kansas City y el FC Cincinnati.

Sin embargo, el columnista de Mediotiempo, Miguel Arizpe, reveló que en el interior del Rebaño le confirmaron que hubo excesos de confianza por parte de los futbolistas, además de que surgió un arrepentimiento tras concretar el fracaso por no darle la correcta importancia a la contienda.

“Y te diré algo más: en parte este torneo también lo veníamos de práctica; a ver, no te digo que no nos importaba si perdíamos, no, siempre quisimos (los jugadores) ganar, pero no hubo en ningún momento la seriedad que se requería”, explicó la fuente de dicho comunicador.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup, el Guadalajara ya se encuentra en Verde Valle para mantenerse en los trabajos y recuperar la confianza y el buen funcionamiento que mostró el equipo en el arranque del Apertura 2023, por lo que deberán esperar para poder reaparacer en competencia.