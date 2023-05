La afición de Chivas de Guadalajara han creado sus singulares cantos que se han convertido en el grito de guerra para cada encuentro del futbol mexicano y también cuando han incursionado en torneos internacionales. En Rebaño Pasión te presentamos las letras de estas melodías que se han encargado de darle fortaleza al equipo rojiblanco donde quiera que se para.

Hoy te vengo a alentar

Te sigo siempre a todos lados

Rebaño yo te amo siempre te vengo a ver

En las buenas sabes que yo te quiero

En las malas te amo por chivas morire

Hoy te vengo alentar como siempre

Toda la vida a tu lado siempre estare

No me importa nada mas

Que en la tribuna contigo

Yo quiero estar

Otra vuelta queremos dar

Con huevos al frente tenemos

que ganar

Nuestros hijos lo saben

Que a chivas ni en otra vida van a igualar

Y hoy se quieren matar

Mi corazón pintado bicolor

Mi corazón pintado bicolor

Te quiere ver campeon

Cóntigo festejar cien años mucho mas, celebra el pais

Con fiesta y nada mas

Ya me voy para la cancha

Ya me voy a ver a Chivas

A mi no me importa nada, deportivo, yo te quiero!!!

Te alentaré de corazón

Te alentaré de corazón,

no me arrepiento de este amor,

de Chivas soy y soy feliz,

por sus colores voy a morir,

aún recuerdo esos días,

cuando lloraba de alegría,

festejando a tu lado,

todos esos campeonatos,

esta banda que ha estado en las malas,

nunca te va a abandonar,

jamás, jamás.

Negro José

Vamos!Vamos!Vamos!Chivas vamo’ a ganar!!

Que está hinchada no te deja de apoyar!

Yoooo te sigo a todas partes a donde vas!

Cada día te quiero maaaas!

Vamos!Vamos!Vamos!Chivas vamo’A ganar

Que está hinchada no te deja de apoyar!

Yo te sigo a todas partes a donde vas!

Cada día te quiero maaaaas!

Se me ha perdido un corazón

Hay que alentar al rebaño,

hay que alentar de corazón, de la cabeza

Que no me importa si ganas, que no me importa si perdes,

¡Yo vengo por la camiseta!

Vamos rebaño, vamos a ganar,

donde tu juegues vamos a estar,

cuando mires, para el tablón,

siempre tu hinchada te va a alentar hasta el final

Vente Pa Ca

Otro encuentro y aquí estoy

Donde juegues yo te sigo rebaño

Otra cancha una mas aunque juegues de visita eres local

Rojiblanco te vengo a alentar hoy hay que ganar para ser campeón

Hoy no puedes perder no puedes fallar quiero festejar

No se olvidan esos tiempos, no se olvidan esos años, no se va la tradición, estuvimos en las malas, nos hablaron del descenso y nos burlamos

Han pasado dirigentes han pasado jugadores pero yo nunca me voy

Vamos chivas hay que ganar tu gente aqui esta