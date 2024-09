Las Chivas Femenil no logran enderezar el camino y la crisis deportiva ha trascendido a nivel institucional con el escándalo protagonizado por Carolina Jaramillo y Yamile Franco. Si bien el entrenador Joaquín Moreno no ha revelado el origen de este problema, ha dicho que no piensa reintegrarlas al plantel aún, con todo y que el Rebaño Sagrado hilvana tres juegos sin ganar con un contundente 0-7 en contra ante el América en ese lapso.

El Rebaño Sagrado Femenil cerró la jornada 11 del torneo Apertura 2024 de Liga MX con un empate ante Pachuca, pero mientras tanto, Jaramillo volvió a alzar la voz con otro mensaje referente a esta polémica en la que se encuentra inmersa y la tiene fuera de acción con el Club Deportivo Guadalajara.

¿Qué dijo Carolina Jaramillo en sus redes sociales?

“Con ustedes hasta donde tope”, fue el mensaje enviado por Caro en la red social X donde citó una publicación donde le externaron su apoyo. “Los que irán al estadio estaría padre que corearan el nombre de Caro al minuto 8”, fue el comentario citado por Jaramillo de la cuenta @BichotaL41836.

Múltiples mensajes de apoyo recibió Jaramillo a raíz de eso. Y es que el Guadalajara no ha aclarado exactamente cuál fue la indisciplina en que incurrieron Jaramillo y Franco. Una infracción que les acarreó el ser separadas del plantel principal rojiblanco. Sin embargo, versiones extraoficiales aseguran que se debió a una pelea que protagonizaron ambas jugadoras durante un entrenamiento.

¿Qué comentó Joaquín Moreno sobre el castigo a sus jugadoras?

Moreno advirtió que “todavía no van a regresar por la gravedad de la situación”, cuando se le preguntó sobre ambas previo al duelo de este domingo. Se desconoce el tiempo del castigo que confirmó el cuerpo técnico que lidera Quino Moreno. Por lo pronto, es fecha en que el Rebaño Sagrado femenino está vuelto un desastre.