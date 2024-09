A las Chivas de Fernando Gago les ha costado ganar los partidos importantes. Tanto los de eliminación directa como sus enfrentamientos ante los equipos contendientes al título en la Liga MX.

Luego de la nueva derrota que sufrió Guadalajara en el Apertura 2024, en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes ante Cruz Azul, un exseleccionado nacional aprovechó el contexto para lanzar una dura crítica a los jugadores del Rebaño Sagrado.

¿Cuál fue la crítica del Chaco?

El Chaco Giménez aprovechó su participación en el programa La Última Palabra de Fox Sports para cuestionar la personalidad de Chivas y sus futbolistas.

“Perdieron con Cruz Azul, perdieron con América. ¿Hace cuánto que no ganan un título? No pueden decir nada”, manifestó el argentino naturalizado mexicano.

Y es que, en una semana, la escuadra dirigida por Fernando Gago perdió dos compromisos ante dos rivales con los que se estima busque pelear por el campeonato que se les ha negado desde 2017.

“La mejor versión de Chivas, que veníamos hablando de ellos, que fue mejor que América, y la realidad es que cuando tienen que dar un golpe de autoridad, arrugan. Tenía que dar un golpe de autoridad y arrugó”, argumentó el Chaco.

¿Tiene razón Giménez?

Guadalajara marcha actualmente en la posición número seis, con un total de 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

Esa ha sido una historia que se repite una y otra vez con el Rebaño Sagrado. Al América, en el Clásico Nacional, no le gana un partido de fase regular desde hace más de un lustro. Y si bien el desempeño de Chivas no ha sido malo, la realidad es que no han logrado dar ese golpe de autoridad debido a la falta de gol.