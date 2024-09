El entrenador de Chivas, Fernando Gago, se enfrascó el sábado en una candente discusión con un reportero que le aseguró que su equipo "no transmite".

Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, compareció a la conferencia de prensa tras la derrota 1-0 ante Cruz Azul. Un partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes. El timonel argentino sostuvo un candente intercambio con un reportero que cuestionó el desempeño del Rebaño Sagrado por el resultado.

El entrenador de los tapatíos se enfrascó en el picante cruce tras el solitario gol de Ignacio Rivero (60′) en una pelota parada. Gago interrumpió la consulta del comunicador en un video publicado por Récord al replicarle que su equipo: “¿No transmite?“. Se escucha que le acota, que “me parece que no“. El estratega reitera de forma incrédula, que “¿Te parece que no transmite el equipo?“.

Gago, para evitar una discusión sin argumentos, le refiere: “No. Pero pará, pará. ¿Hablamos del resultado o de lo que transmite el equipo?“. El reportero le replica si “a ti te parece…“. A lo que vuelve a intervenir el argentino y cuestionarle. “Pero, te pregunto, de dónde va la pregunta: ¿del resultado lo que transmite o de lo que transmite en campo?“. El comunicador le infiere: “¿Qué gana, el resultado o lo que transmite en campo?“. El rostro del timonel en ese momento atina una respuesta muy distinta a la que salió de su boca.

El técnico del Guadalajara le afirma que “No, obvio que sí. Pero, es fácil hablar del resultado. El resultado está claro, perdimos, tenemos que mejorar. Ahora, de la forma en que jugamos, estoy convencido y muy conforme con lo que hicieron los jugadores“. Los tapatíos sucumbieron ante el actual líder del torneo por una jugada en balón parado.

El argumento de Fernando Gago en su intercambio con un reportero

Fernando Gago para cerrar el intenso intercambio que sostuvo con un reportero en plena conferencia de prensa, dejó en claro su idea. El argentino le cuestionó: “Pero, a ver, ¿cómo llegamos al resultado? ¿Jugando mal o jugando bien? ¿Cómo se llega al resultado?“. El comunicador afirma con lógica que “jugando bien“. A lo que el timonel considera, que “así es, intentamos eso“.

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

