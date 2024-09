Antonio Briseño salió en defensa de sus compañeros tras la derrota 1-0 ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El central de las Chivas de Guadalajara platicó con los medios presentes en el Estadio Ciudad de los Deportes y reaccionó a la falta de gol de los rojiblancos. El Pollo fue muy claro al referir lo que falta para anotar más veces y advertir en ese caso, que “no hubieras dicho esto“.

El defensor titular del Rebaño Sagrado, en un video publicado por el reportero Fabrizio Domínguez de W Deportes Radio, respondió al cuestionamiento. Briseño, luego del gol de Ignacio Rivero (60′) que selló el revés, señaló que “al final, los porteros de ellos (América y Cruz Azul) han sido las figuras“. Esto tras perder por segundo fin de semana seguido en la Ciudad de los Deportes.

El Pollo Briseño resaltó la actuación que tuvo Kevin Mier ante Guadalajara y por el que fue reconocido como el Jugador del Partido. El zaguero afirmó que “ahorita, viendo las estadísticas, los resumen, el portero tuvo una actuación grande, atajó todo. A ver, a final de cuentas, no es que se nos complique con (Cruz Azul o los candidatos al título). Contra Juárez llegamos cinco veces y metimos cuatro“.

El central de Chivas advirtió que “a veces pasa que no tienes ese, no quiero decir fortuna, pero ese último toque y a ver, pegó en el poste la de Hormiga. O sea, no me puede decir que rebota y le quedó ahí. Es cosa de detalles, que uno al final de cuentas tiene que no se concretó. Pero, si lo hubiera metido ese y la otra de la Hormiga, no hubieras dicho esto“. Añadió que “creo que son detalles que se pueden mejorar y a mi no me importa si es con equipos grandes, chicos. Aquí todos para nosotros son iguales y pues, ni modo“.

La pregunta provocadora que respondió el Pollo Briseño

Luego del cuestionamiento sobre la falta de gol en Chivas, un reportero se atrevió a lanzar una última pregunta a Antonio Briseño. “¿Se van satisfechos?“, soltó el comunicador en el área definida para la prensa. El central de las Chivas apenas atinó a detener su marcha, voltear la cara y dirigirse al autor de la provocadora consulta: “¡No! Claro que no“, le replicó el zaguero tras una segunda caída en el Estadio Ciudad de los Deportes, en semanas seguidas.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Guadalajara vs. Monterrey