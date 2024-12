Algo que no está bajo cuestionamiento es que Javier Hernández no tuvo un buen 2024 con la camiseta de Chivas de Guadalajara. Lo que sí está siendo cuestionado es su rendimiento y su permanencia en el Rebaño Sagrado. Un solo gol en todo el año es poco para lo que se espera de un delantero de su categoría.

El físico de Chicharito está claro que no lo acompañó. Con una temporada plagada de golpes y lesiones, el ex Manchester United no pudo estar en plenitud física. Sin embargo, no parece haber estado muy comprometido a cambiar su realidad en la pretemporada que realiza Chivas.

Todo comenzó de mala manera cuando se supo que no iba a hacer la pretemporada a la par del grupo por cuestiones físicas. Más allá de ese impedimento, desde la distancia no estuvo muy comprometido con la actualidad de su equipo.

Javier Hernández jugó en Manchester United. (Imago)

En primera instancia, Chicharito se mostró totalmente desentendido de la actualidad del futbol mexicano. Mientras el rival de Chivas, América, se consagraba tricampeón en el plano local, Hernández estaba expresando públicamente su enojo con un árbitro. Su enfado se debió a un partido de la Kings League Américas, donde participaba el equipo que preside.

La emoción de Javier Hernández por la Kings League Américas

A Chicharito Hernández se lo vio muy involucrado con el desempeño de Olimpo United, lo que es entendible porque él es el presidente. La Kings League Américas celebró su partido la final. En el partido se enfrentaron el mencionado equipo del atacante y Persas. Empataron 2 a 2 y Olimpo United alzó el trofeo por imponerse en los penales shootout.

Luego de la consagración, la cámara de la transmisión enfocó al presidente del equipo campeón. Allí se lo vio a Chicharito Hernández muy feliz y emocionado, festejando el logro. Cabe destacar que en la misma noche jugaban Chivas y Mineros de Zacatecas por un amistoso, pero Hernández prefirió estar con la Kings League.