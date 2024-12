Un jugador que no viajó con el resto de la plantilla de Chivas de Guadalajara a hacer la pretemporada en Zacatecas fue Javier Hernández. A Chicharito no se lo vio en las instalaciones de Mineros ya que estaba afectado por un cuadro gripal. El retraso en el inicio de su preparación con vistas al 2025 son una mala noticia más de las varias que tuvo en el presente año.

El ex Manchester United llegó a principios de 2024 con el objetivo y la idea de conseguir cosas importantes con el Rebaño Sagrado. Sin embargo, una temporada repleta de lesiones lo tuvieron a maltraer y no pudo aportar al equipo como seguramente él hubiera querido.

Por si no fuera suficiente, el equipo tampoco pudo hacer demasiado con los futbolistas que sí tuvo sanos. En el segundo semestre del año la actividad normal se vio corrompida por la intempestiva salida de Fernando Gago como director técnico del primer equipo. El entrenador de 38 años dejó la institución tapatía para asumir el cargo en Boca Juniors.

El interinato de Arturo Ortega Juárez no fue positivo ya que el equipo no accedió a los playoffs del Apertura 2024. La ilusión del chiverío se coartó en la Liguilla, donde Atlas eliminó al combinado rojiblanco. En los partidos importantes quien no pudo aportar plenamente fue Javier Hernández, que estaba lesionado o condicionado físicamente, reduciendo su cantidad de minutos en el campo de juego.

Javier Hernández llegó a Zacatecas

En medio del cuadro gripal que lo marginó por unos días de la pretemporada de Chivas, Chicharito sumó un nuevo cuestionamiento en su contra. Mientras América ganaba la final del Clausura 2024 y se consagraba tricampeón, el delantero del Rebaño Sagrado estaba mirando la Kings League Américas y enfadándose fuertemente con un árbitro.

Muchos aficionados salieron a criticarlo por la falta de tacto. Ahora ese capítulo parece haber quedado atrás ya que se sumó al trabajo que Chivas está haciendo en Zacatecas, que es la parte más exigente de la pretemporada. De acuerdo a lo que informó Diego Yvey, Hernández ya está con el resto de la plantilla en el predio de Mineros.