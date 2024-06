Chivas es uno de los equipos más poderosos e importantes de todo el futbol mexicano, por lo que millones de aficionados son seguidores del Rebaño, incluyendo al todavía gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien habría sido considerado para ser el sucesor de Fernando Hierro en la directiva rojiblanca.

No es un secreto que el gobernador estaría dispuesto a alejarse de la vida política en cuanto termine su administración en este 2024, por lo que desea involucrarse en el gremio futbolístico en búsqueda de cumplir su sueño de ser parte del Club Deportivo Guadalajara.

Es por eso que reveló que está estudiando para ser entrenador e inclusive que en una charla con Amaury Vergara, el presidente del chiverío, admitió que pensaba que se candidatearía para suceder a Fernando Hierro en la dirección deportiva del Rebaño tras su salida rumbo al Al-Nassr.

“Quiero dedicarme al futbol. Si me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional, me voy a volver loco. El futbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión. Estoy estudiando para ser entrenador y quiero prepararme más por si surge una oportunidad algún día. Me gustaría, algún día, ser entrenador de las Chivas, es el sueño de mi vida.

“Cuando se dio ahora que salió Fernando Hierro de la dirección deportiva, hablé otro día con Amaury Vergara para otro asunto y me dijo: ‘estaba esperando que me llamaras para ver si ya te apuntabas como opción’”, declaró el político en entrevista con Adela Micha.

Esta conversación obviamente la tuvieron en tono de broma, debido a que el presidente del Guadalajara está consciente de la pasión que tiene Enrique Alfaro por la escuadra tapatía, por lo que en verdad no fue tomado como opción para dirigir el proyecto deportivo del chiverío.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.