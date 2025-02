El Guadalajara no pudo superar a Toluca en el Clausura 2025 de la Liga MX tras caer por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez. Para el duelo contra los Diablos Rojos el cuerpo técnico rojiblanco decidió no tener en cuenta a Fidel Barajas, quien volvió a tener acción con el Sub23, por lo que Manel Ruana dio una contundente respuesta al respecto.

A lo largo de los últimos mercados de pases el Rebaño Sagrado se caracterizó por llevar adelante mercado de pases que no llenaban el ojo a ningún jugador. Omar Govea y Daniel Aguirre entran en esta bolsa porque no terminaron de jugar debido a que se encontraban lesionados o no daban con la talla para pelear al menos por un lugar en el equipo.

A ellos hay que sumar a Fidel Barajas quien se encuentra anotado en el primer equipo, pero no vio acción en el Clausura 2025. Sin embargo, en lo que va el año llegó no ha parado de tener acción en la Sub-23 como sucedió en este último fin de semana cuando el Rebaño Sagrado perdió 3-0 ante Toluca.

Fidel Barajas volvió a tener minutos con la Sub23. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Manel Ruana fue consultado al respecto y dejó claro cuál es la postura de Óscar García Junyent con el mediocampista. “Fidel es un jugador más y si no entra es por decisiones tácticas y técnicas. El que decide es el míster”, señaló el ayudante del entrenador rojiblanco en conferencia de prensa.

Auxiliar de Óscar García habló del arbitraje de Chivas vs. Toluca

El Rebaño Sagrado no pudo con Toluca luego de haber caído con polémica por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez, por lo que Manel Ruana habló del arbitraje. “Lo del arbitraje, realmente lo que no controlamos no podemos hacer nada. Las líneas que le tiran a Chivas, no podemos valorar lo rectas o no rectas que están. Creo que no es la primera vez que nos pasa en esta temporada”, expresó.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.