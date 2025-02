La derrota de Chivas en su visita a Toluca no estuvo exenta de polémica, pues en la primera mitad, al Rebaño se le anuló de manera confusa un gol de Alan Pulido. Ese tanto hubiese significado la ventaja parcial del conjunto tapatío, que luego tuvo que correr desde atrás para igualar el marcador.

En redes sociales, varios usuarios dejaron a la vista que el trazado de líneas de la Liga MX fue confuso e inexacto. Alan Pulido parecía estar en la misma línea del balón al momento en que Roberto Alvarado lanza el pase hacia el medio. Sin embargo, el gol no fue convalidado y despertó mucha suspicacia entre los fanáticos rojiblancos.

Manel Ruano lanza dardo contra los arbitrajes

En conferencia de prensa posterior al duelo ante Toluca, el auxiliar técnico de Óscar García, Manel Ruano, se refirió a la jugada de la polémica: “Lo del arbitraje, realmente lo que no controlamos no podemos hacer nada. Las líneas que le tiran a Chivas, no podemos valorar lo rectas o no rectas que están. Creo que no es la primera vez que nos pasa en esta temporada”, lanzó.

El entrenador español hace referencia al polémico trazado que se vio en las imágenes del VAR, una situación que recordó también a la que se vivió en Necaxa, con un gol anulado sobre Armando González. En definitiva, Ruano remarcó que no es la primera vez que se da un controvertido fallo en contra de Chivas.

Mucha polémica por el gol anulado a Chivas (Captura)

Ruano, contento con el segundo tiempo de Chivas

Consultado sobre la preocupante racha de Chivas, con tres derrotas en tres juegos, Ruano respondió: “Los números están ahí, pero hoy el segundo tiempo que hicimos no nos deja descontentos. Sí con el resultado, pero si alguien ha merecido ganar, creo que hemos sido nosotros”.

El auxiliar de Óscar García remarcó que trabajar para consolidar lo del complemento puede servir para traer más victorias: “El juego del equipo en el segundo tiempo es la imagen que queremos dar. Un equipo que es valiente, que aprieta arriba y luego tiene más el balón”.

El autogol de Hugo Camberos

Por otro lado, a Ruano se le consultó por el caso de Hugo Camberos, quien marcó un golazo para el empate pero luego, en una jugada desafortunada, envió el balón a su propia portería para terminar dándole la victoria a Toluca: “Es un joven de 18 años con un gran talento. Trabaja mucho y esa acción es parte del futbol. Tiene que servirle para aprender. No creo que nos podamos quejar de su aportación”, afirmó el español.