Chivas vs. América: André Jardine minimizó el Clásico Nacional de Concachampions 2024

André Jardine, entrenador del América, no esperó mucho para empezar a minimizar todo lo referente al Clásico de México en la Concachampions 2024. El brasileño ni bien terminó de sellar el pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando enfrío el tema. Las Águilas enfrentarán a las Chivas de Guadalajara en la siguiente ronda del certamen, pero el timonel aseguro que su prioridad se encuentra en la Liga MX.

El Rebaño Sagrado aseguró su boleto con autoridad y un cómodo marcador global de 5-2, después de imponerse 1-3 en Canadá. Los entrenados por Fernando Gago vencieron 2-1 al Forge FC en el Estadio Akron. Esto, gracias a los goles de Erick Gutiérrez (8′) y José Castillo (61′). Kevaughn Tavernier (90+2′) salvó la honra de los canadienses. La noche del miércoles se definió a su rival para los Octavos de Final, con la vuelta de la serie entre América y el Real Estelí de Nicaragua. El destino nos deparó un Clásico Nacional en la fase.

El brasileño, durante la conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de los Deportes, evitó la presión que conlleva el Clásico de México. Afirmó que, a pesar de tener como próximo rival en la Concachampions a su eterno rival, trabajarán con la misma intensidad de siempre. Sentenció el entrenador azulcrema que “Chivas no es diferente“.

André Jardine refirió que “nosotros no miramos, no elegimos rivales. Creo que estamos listos para lo que venga y debemos de tener un respeto máximo por todos. Chivas no es diferente, lo respetamos mucho y sabemos el buen equipo que tiene. Están atravesando un buen momento; va a ser -por cierto- un partido durísimo. Pero nuestra filosofía aquí es mirar el próximo partido, ahora viene Pachuca y ya estamos pensando en este rival que será también un partido muy importante“.

Jardine reclama que América anda con la pólvora mojada

El entrenador del América analizó la falta de contundencia que tuvo su equipo en la serie de primera ronda de la Concachampions 2024. Pues, a pesar que consiguió remontar la eliminatoria, su ataque dejó escapar ocasiones para ampliar el marcador global. Sin embargo, reconoció que le tranquiliza la generación en ofensiva, así como también ver que su defensa mantiene un desempeño sólido.

El brasileño Jardine explicó que “claro que nuestro equipo siempre trata de ser lo más contundente que puede“. Agregó que “me preocuparía si no generáramos, pero todos los partidos lo hacemos, siempre estamos muy cerca de hacer dos goles en todos los partidos. La defensa sigue siendo firme y con consistencia. Tenemos margen de crecimiento en defensa y ataque, vamos por buen camino y creo que en 15-20 días vamos a estar en un nivel muy similar al que jugamos en un inicio“.

¿Cuándo juegan Chivas vs. América por la Concachampions?

Luego de que el Rebaño Sagrado se asegurara el boleto a la siguiente instancia de la Concachampions 2024, quedaba ver qué pasaría con el América, que finalmente logró remontar el marcador global ante el Real Estelí para clasificar con un 3-2. Ahora, en los octavos de final de la competición internacional, habrá Clásico Nacional para ver quién sigue en el certamen.

Las fechas para estos enfrentamientos ya están confirmadas. Chivas recibirá al América en el Estadio Akron, el miércoles 6 de marzo a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México). La Vuelta será una semana más tarde: el 13 de marzo, cuando se enfrenten en la Ciudad de los Deportes, a partir de las 20:30 horas. Serán días de mucha emoción y entusiasmo para el futbol mexicano, al tratarse de los dos equipos más ganadores del país.

Serán tres Clásicos Nacionales en una semana

La particularidad de dichos enfrentamientos, es que además de verse las caras por esta Concachampions, Chivas y América también se medirán esa semana por el Torneo Clausura 2024. Es decir, habrá tres clásicos en cuestión de 10 días. Luego de los choques correspondientes a la eliminatoria del certamen internacional, el Rebaño volverá a recibir a las Águilas en el Estadio Akron, el 16 de marzo, cuando uno de los dos haya avanzado a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.