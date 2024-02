Chivas de Guadalajara vuelve a la carretera este fin de semana, cuando deba visitar a Mazatlán FC en el renombrado Estadio El Encanto. Un interesante partido en el marco de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. La venta general arrancó y como en todas partes de la nación hay chivahermanos. Rebaño Pasión te detalla cómo comprar boletos para ver al Más Querido en territorio sinaloense.

El Rebaño Sagrado, bajo el mando del argentino Fernando Gago, trabaja entre miércoles y jueves en Verde Valle, para emprender viaje a Mazatlán. Los rojiblancos ultiman todos los detalles de su convocatoria para esta visita a suelo sinaloense. Así como de la alineación estelar para esta presentación frente a los Cañoneros. Esto, después de descansar a Fernando Beltrán, Raúl Rangel y Mateo Chávez en la vuelta de la Concachampions 2024.

La organización sinaloense trabajó de manera ingeniosa la promoción de su partido frente al Guadalajara de la Jornada 7 del Clausura 2024. Los Cañoneros han referido a diversas tendencias del rival para vender sus publicaciones en las redes sociales. Primero al señalar que “con eso de que ahora hay que hablarles en inglés a los ChivaBrothers“, por el caso de Cade Cowell. Ahora, acudieron a la “vieja confiable” de: “Gonzalo, Luis, Juan, Roberto o como te llames. Luego no te quiero llorando porque no alcanzaste boletos. Nos vemos el viernes en El Encanto“. Lo cierto, es que en la próximas horas será otro Sold Out.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Chivas en Mazatlán?

El Guadalajara visita a Mazatlán, este viernes 16 de enero en el renombrado Estadio El Encanto. Un partido que tiene pautado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La institución cañonera publicó el costo de la boletería para este compromiso, que oscila entre 720.00 y 1,500.00 pesos. Esto, para menos de un centenar de tickets disponibles en los seis sectores que componen la capacidad del inmueble mazatleco.

Mazatlán vs. Chivas: ¿Cómo comprar boletos?

La organización mazatleca continuó esta semana la venta de boletos para su duelo contra el Rebaño Sagrado. Se pueden adquirir a través del portal oficial de BoletoMovil en el apartado de los cañoneros para este partido Mazatlán vs. Guadalajara. Solo los poco boletos que siguen disponibles. A las 16:30 horas del martes, quedaban sólo unos 50 tickets en internet. Así que será la cuarta ocasión que Chivas agote boletos como visitante en este torneo, después de: Tijuana, San Luis y Nexaca. Este último, será el martes 20 pero ya anunció el Sold Out la pasada semana.

¿Cómo le fue a Chivas en su última visita a Mazatlán?

La última vez que Guadalajara visitó a Mazatlán en el recinto sinaloense fue hace un par de años. Específicamente, el viernes 5 de agosto de 2022. Un partido en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, que se saldó con un revés 2-1 con los Cañoneros. El exChivas Oswaldo Alanís (87′) concretó la derrota de los tapatíos en suelo mazatleco. Esto, después de los goles de Emilio Sánchez (69′) y Ángel Zaldívar (78′), que dejaban emparejada la pizarra.

¿Cómo llega Chivas a esta Jornada 7 del Clausura 2024?

El Club Deportivo Guadalajara viene de recibir el sábado a FC Juárez en el Estadio Akron. Duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos se impusieron 2-1 sobre los Bravos, con los goles de Antonio Briseño y Víctor Guzmán, para encadenar su tercer triunfo en el certamen. El martes disputaron la vuelta frente al Hamilton Forge FC, correspondiente a la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Compromiso también celebrado en el Gigante de Zapopan.

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

Los rojiblancos, después de esta visita al Estadio El Encanto, cumplirán la breve preparación de su siguiente partido, a mitad de semana. Guadalajara se mantendrá en la carretera el martes 20 de febrero, cuando enfrente a Necaxa. Duelo que se escenificará en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes, correspondiente al adelanto de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Encuentro que tiene programado su inicio en punto de las 21:00 horas, Tiempo del Centro de México.