Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a León por la jornada cuatro del Clausura 2025. En medio del inicio de una nueva fecha del balompié nacional, Christian Martinoli le hace el feo al Guadalajara debido a que no lo puso entre los cinco grandes de México por el tipo de exigencia que tiene.

El Rebaño Sagrado busca quedarse con el torneo debido a que no paró de insistir por jugadores importantes en este mercado de pases como Luis Chávez y Orbelín Pineda. Finalmente el conjunto rojiblanco cerró la llegada de Alan Pulido, Luis Romo y Miguel Tapias.

Por otro lado, previo al inicio de una nueva jornada de la Liga MX, Christian Martinoli le hizo el feo a Chivas. En el programa Los Protagonistas el reconocido relator sacó al Guadalajara de los cinco grandes de México por el tipo de exigencia que tienen en cada uno de los campeonatos.

Christian Martinoli le hace el feo a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“América es el equipo con mayor exigencia del futbol de México. Cruz Azul es el segundo equipo con mayor exigencia del futbol. Después están los de Nuevo León porque son los que más plata tienen y el Toluca porque se metió en una inercia que lleva 30 torneo sin ser campeón en consecuencia es campeón el Turco o se va. No hay de otra”, comentó el narrador.

A su vez, dejó claro hoy en Chivas que la exigencia no es ser campeón cuando Zague le consultaba. “La exigencia no es ser campeón. Yo creo que la exigencia no es ser campeón”, expresó .

¿Va por TV abierta Chivas vs. León?

Una de las grandes preguntas que se hace la afición de Chivas es si el encuentro de esta noche irá por televisión abierta. La respuesta es no debido a que el encuentro en el territorio mexicano se podrá solo ver por la plataforma TUBI, la cual hoy esta promocionando su contenido gratuitamente gratis, desde las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, en Estados Unidos se podrá seguir por VIX Premium.